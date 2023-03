Google Tensor G3 pourrait être basé sur ce SoC – Voici comment Pixel 8 pourrait fonctionner

Le processeur Samsung Exynos 2300 pourrait ne jamais faire ses débuts avec un téléphone de la série Galaxy S. Et compte tenu du fait que Samsung a opté pour Snapdragon sur sa série Galaxy S23, les chances qu’il apparaisse de sitôt sont très faibles. Cependant, l’Exynos 2300 pourrait vivre à l’intérieur du prochain SoC Google Tensor G3.

Vous vous demandez comment cela sera possible ? Eh bien, des rapports récents suggèrent que Samsung n’a pas cessé de travailler sur l’Exynos 2300. Et comme les précédents Google Tensors ont été fabriqués par Samsung, le G3 pourrait probablement être basé sur l’Exynos 2300.

Google Tensor G3 de Pixel 8 pourrait être un Exynos 2300 modifié

Au cas où vous ne le sauriez pas, depuis 2021, Google a commencé à utiliser des SoC Tensor personnalisés dans les téléphones Pixel. Le Tensor de première génération, G1, a fait ses débuts avec la série Pixel 6. Fait intéressant, le Google Tensor G1 était une version modifiée de l’Exynos 2100. Pour vous renseigner, Exynos 2100 est le même chipset de la série Galaxy S21 sur certains marchés.

L’histoire est la même pour le Google Tensor G2 du Pixel 7. Il était basé sur Exynos 2200, qui se trouvait à l’intérieur de certains téléphones Galaxy S22. Donc, si Google suit cette tendance, le Tensor G3 sera sûrement une version modifiée de l’Exynos 2300. Maintenant, le hic, c’est que l’Exynos 2300 n’existe pas.

Cependant, comme mentionné précédemment, Samsung développe toujours le nouveau processeur Exynos. Il porte le nom de code Quadra. Même si Samsung ne lance pas le chipset avec sa gamme Galaxy, il pourrait certainement se retrouver à l’intérieur des téléphones Pixel 8. Maintenant, comme le chipset n’a pas fait ses débuts, il n’y a aucune information solide sur le fait que Google le modifiera avec une marge significative.

Mais, oui, Google va sûrement optimiser l’Exynos 2300 dans une certaine mesure. Sinon, le Tensor G3 pourrait ne pas rivaliser avec Snapdragon 8 Gen 2. Et c’est quelque chose que Google ne voudrait pas.

À quoi s’attendre de la série Google Pixel 8

Nous avons déjà reçu un rapport concernant Exynos 2300. Selon cela, le SoC comportera un cœur de processeur principal Cortex-X3, qui fonctionnera à 3,09 GHz. Il y aura quatre cœurs Cortex-A715 qui seront cadencés à 2,65 GHz. Ces quatre cœurs sont destinés à des tâches moins gourmandes en ressources.

Enfin, le chipset comportera quatre cœurs Cortex-A510, qui seront cadencés à 2,1 GHz. Côté GPU, l’Exynos 2300 comportera un GPU Xclipse 930 semi-personnalisé. Il sera basé sur l’architecture AMD RDNA 2. Selon le rapport, le GPU pourrait être cadencé jusqu’à 1,4 GHz, sur lequel le Tensor G3 pourrait fonctionner.

Maintenant, Google pourrait travailler sur ce chipset Exynos 2300 et le nommer Tensor G3 après l’avoir optimisé. D’autre part, Samsung ne prévoit plus d’utiliser les SoC Exynos phares. Au lieu de cela, il cherche à développer ses propres processeurs personnalisés, qui feront probablement leurs débuts quelques années plus tard.

Qu’en est-il de la tablette Google Pixel et du Google Pixel Fold ? Eh bien, ils viendront probablement avec le SoC Tensor G2, qui, comme mentionné ci-dessus, est basé sur Exynos 2200. Pour être exact, même le prochain Google Pixel 7a comportera le même chipset.

Tous ces appareils devraient sortir lors de la conférence des développeurs Google I/O 2023. Cet événement est prévu pour mai. Et bien que très peu probable, il est possible que Google présente même le Pixel 8 avec Tensor G3 à peu près à la même période cette année.

Cela dit, avant mai, nous espérons obtenir plus de détails sur la série Pixel 8 et le prochain Google Tensor G3. Il pourrait également y avoir plus d’informations sur d’autres appareils Pixel. Et comme toujours, nous vous tiendrons au courant si de nouvelles informations apparaissent.