Le rare cliché de l’étoile mourante, NASA : « Il pourrait révéler les mystères de l’Univers »

L’image a été capturée par le télescope James Webb et sera analysée par des astronomes pour comprendre l’excès de poussière cosmique et l’histoire primordiale de l’Univers.

Il est difficile d’attraper une étoile sur le point de mourir juste avant qu’elle n’explose. «Nous ne l’avons jamais vu comme ça auparavant. C’est vraiment excitant », a déclaré Macarena Garcia Marin, scientifique de l’Agence spatiale européenne, au Guardian. L’image, du télescope James Webb en juin dernier et publiée lors de la conférence South by Southwest à Austin (Texas) cette semaine, n’est pas seulement un cliché rare mais une promesse ». pour les découvertes du futur que ils révéleront les mystères enveloppé de poussière cosmique », explique la NASA.

« Le printemps cosmique est dans l’air ! La dernière image de @NASAWebb présente une étoile Wolf-Rayet en fleurs, à 15 000 années-lumière. Cette phase rare est aussi éphémère que la fleur de cerisier à laquelle elle ressemble », a déclaré la NASA. a ainsi présenté le cliché rare de l’étoile mourante.

L’étoile WR 124, également connue sous le nom de Merrill’s

WR 124 est une étoile de la constellation de la Flèche, l’une des plus brillantes et des plus grandes jamais découvertes (sa masse est d’environ 30 fois celle du Soleil). Elle se trouve à près de 11 000 années-lumière de la Terre et se situe au centre de la nébuleuse M1-67. On l’appelle aussi l’étoile de Merrill, et sur l’image prise par le télescope James Webb, elle est violacée, brillante et on peut voir le gaz expulsé par l’étoile pendant sa phase mourante, ce que la NASA appelle des pétales.

En fait, il a été immortalisé lors de l’étape Wolf-Rayet, traversée par seulement quelques étoiles, où les couches externes qui les enveloppent d’un anneau de poussière et de gaz cosmiques incandescents sont perdues. « Les étoiles Wolf-Rayet perdent leurs couches, donnant naissance à leurs halos caractéristiques de gaz et de poussière » explique la NASA, « heureusement, Webb peut étudier en détail ses « pétales » de poussière ».

En fait, WR 124 apparaît entouré d’une nébuleuse incandescente, qui a commencé à se former il y a environ 10 000 ans en raison du vent stellaire intense généré par la même étoile et des violentes éruptions à sa surface.. La teinte rosâtre du gaz, le déchet qui constituait autrefois la couche externe de l’étoile, est due à la lumière infrarouge du télescope.

Comment résoudre le grand mystère de la poussière dans l’univers

« L’image conservera à jamais une période de transformation courte et turbulente », explique la NASA. La poussière émise par l’étoile est particulièrement intéressante, et grâce à la prise de vue, elle peut être étudiée en détail par les astronomes. La poussière est un élément crucial pour comprendre comment l’univers fonctionne, protège les étoiles en formation, aide à la formation des planètes et affecte même la vie sur terre. Ce n’est pas seulement ces dernières années que les scientifiques ont été confrontés à un fait problématique : il y a plus de poussière dans l’univers que leurs théories ne peuvent l’expliquer, un écart ils ont surnommé la « crise de l’équilibre des poussières ». WR 124 et le télescope Webb pourraient faire la lumière sur ce mystère.

« L’instrument à infrarouge moyen (MIRI) du télescope révèle la structure de la nébuleuse grumeleuse de gaz et de poussière du matériau éjecté entourant maintenant l’étoile », avant le télescope James Webb, les astronomes n’avaient pas assez d’informations pour étudier la poussière de l’univers , « Ils n’avaient tout simplement pas les données pour explorer les questions de production de poussière dans des environnements comme WR 124 et si les grains de poussière étaient suffisamment gros et abondants pour survivre à la supernova et devenir un contributeur important au budget global de la poussière. » Maintenant, cependant, ils pourront acquérir les données nécessaires.

Étudier la mort pour comprendre la vie

De plus, des étoiles comme WR 124 sont essentielles pour étudier l’histoire des débuts de l’univers. « De telles étoiles mourantes ont d’abord semé le jeune univers avec des éléments lourds forgés dans leurs noyaux, des éléments qui sont maintenant courants à l’ère actuelle, même sur Terre », explique la NASA. C’est vrai qu’on parle de la mort, mais en fait le clic de l’étoile peut être un excellent indice pour comprendre la vie.

« C’est l’un des concepts les plus cool de toute l’astronomie », a expliqué l’astrophysicienne de la NASA Amber Straughn à CNN, « c’est le concept de poussière d’étoiles de Carl Sagan, le fait que le fer dans votre sang et le calcium dans vos os ont été littéralement forgés à l’intérieur d’un étoile qui a explosé il y a des milliards d’années. Et c’est ce que nous voyons dans cette nouvelle image. Cette poussière se répand dans tout le cosmos et finira par créer des planètes. Et c’est comme ça qu’on en est arrivé là, en fait. »

