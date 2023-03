Microsoft présente Copilot : le futur d’Office passe par l’IA

Microsoft a annoncé Copilot pour ses applications et services Microsoft 365 (anciennement Office). Comme son nom l’indique, Copilot est un « copilote » qui utilise la technologie GPT-4 développée par OpenAI.

Copilot arrive sur Microsoft 365 pour révolutionner notre quotidien

Copilot s’intègre parfaitement aux applications que nous utilisons quotidiennement telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams. Son objectif est de libérer les utilisateurs des tâches répétitives ou fastidieuses et de leur permettre de se concentrer davantage sur la créativité et l’innovation.

Que peut faire Copilot pour vous ? Selon Microsoft, certaines des fonctionnalités qu’il offre sont :

Générez des textes cohérents et pertinents à partir de quelques mots clés ou d’une phrase initiale. Par exemple, vous pouvez taper « résumé du rapport trimestriel » et Copilot vous proposera un paragraphe avec les données les plus importantes.

Convertissez des documents Word en présentations PowerPoint en un seul clic. Copilot s’occupe de sélectionner les images, les graphiques et la mise en page les plus appropriés pour chaque slide.

Rédigez des e-mails ou des messages de chat plus efficaces et persuasifs. Copilot vous aide à choisir le ton, le style et les mots les plus appropriés pour chaque situation et chaque destinataire.

Recherchez des informations pertinentes sur le Web ou dans vos propres fichiers sans quitter l’application que vous utilisez. Copilot vous montre les résultats les plus utiles et les plus fiables en fonction du contexte et de l’objet de votre requête.

Microsoft explique que Copilot fonctionne avec ce qu’ils appellent « The Copilot System », un processus qui implique un langage multimodal, la suite 365 et les données Microsoft Graphs. Cela vous permet de mieux comprendre les intentions, les préférences et les habitudes de chaque utilisateur et de vous offrir une expérience personnalisée.

Microsoft 365 Copilot sera bientôt disponible pour tous les abonnés Microsoft 365 sans frais supplémentaires. La société garantit qu’elle respecte la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs et qu’elle se conforme à toutes les réglementations en vigueur.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :