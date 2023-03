Une étude révèle qu’Apple Watch pourrait aider à prédire la douleur des personnes atteintes de drépanocytose

De nouvelles recherches sur les fonctionnalités de santé d’Apple Watch émergent à un rythme rapide. Des chercheurs d’une coalition comprenant l’Université Duke et l’Université Northwestern ont publié les résultats d’une étude visant à déterminer si une Apple Watch pouvait être utilisée pour prédire la douleur des personnes atteintes de drépanocytose.

Utiliser Apple Watch pour prédire la douleur

Comme l’ont expliqué les chercheurs, la drépanocytose est une maladie génétique des globules rouges associée à un certain nombre de complications graves. Cela inclut des choses telles que l’anémie chronique, les accidents vasculaires cérébraux et les crises vaso-occlusives (COV). En particulier, les COV sont « imprévisibles, difficiles à traiter et la principale cause d’hospitalisation ».

Avec cette étude, les chercheurs ont décidé d’utiliser les données de l’Apple Watch et l’apprentissage automatique pour « nous aider à mieux comprendre l’expérience de la douleur et à trouver des tendances pour prédire la douleur causée par les COV ».

Déterminer la faisabilité d’utiliser l’Apple Watch pour prédire les scores de douleur chez les personnes atteintes de drépanocytose admises à l’hôpital de jour Duke University SCD, appelé hôpital de jour. Créez et évaluez des algorithmes d’apprentissage automatique pour prédire les scores de douleur des COV avec l’Apple Watch.

Pour collecter des données pour l’étude, des chercheurs de l’hôpital de jour de l’Université Duke ont approché des patients atteints de drépanocytose qui avaient été admis pour un COV et leur ont demandé s’ils souhaitaient participer à l’étude. Cette collecte de données a eu lieu entre juillet 2021 et septembre 2021.

Ceux qui ont accepté de participer à l’étude ont reçu une Apple Watch Series 3 qu’ils ont portée pendant toute la durée de leur visite. Chaque Apple Watch a collecté des données, notamment « la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (calculée) et les calories ».

Les scores de douleur et les signes vitaux ont été recueillis à partir du dossier médical électronique. Les chercheurs ont ensuite combiné les données et appliqué plusieurs modèles d’apprentissage automatique pour analyser si ces techniques peuvent aider les patients et les médecins à mieux comprendre l’expérience de la douleur et à trouver des tendances pour prédire la douleur des COV.

Les données ont été analysées à l’aide de 3 modèles d’apprentissage automatique différents : régression logistique multinomiale, gradient boosting et forêt aléatoire, et 2 modèles nuls, pour évaluer la précision des scores de douleur. Les paramètres d’évaluation pris en compte étaient la précision (score F1), l’aire sous la courbe caractéristique de fonctionnement de réception et l’erreur quadratique moyenne (RMSE). Nous avons recruté 20 patients atteints de drépanocytose, tous identifiés comme noirs ou afro-américains et composés de 12 (60 %) femmes et 8 (40 %) hommes. Il y avait 14 personnes diagnostiquées avec un SS de type hémoglobine (70%). L’âge médian de la population était de 35,5 (IQR 30-41) ans. Le temps médian que chaque individu a passé à porter l’Apple Watch était de 2 heures et 17 minutes et un total de 15 683 points de données ont été collectés dans la population. Tous les modèles ont surpassé les modèles nuls, et le modèle le plus performant était le modèle de forêt aléatoire, qui a pu prédire les scores de douleur avec une précision de 84,5 % et un RMSE de 0,84.

Comme le souligne MyHealthyApple, l’étude montre que l’Apple Watch peut être « très utile à la fois pour les patients et les médecins attentionnés ». Les chercheurs ont découvert qu’Apple Watch est une « approche nouvelle et réalisable et présente une méthode peu coûteuse qui pourrait bénéficier aux cliniciens et aux personnes atteintes de drépanocytose dans le traitement des COV ».

« Les bonnes performances du modèle dans toutes les mesures valident la faisabilité et la capacité d’utiliser les données collectées à partir d’un appareil non invasif, l’Apple Watch, pour prédire les scores de douleur pendant les COV », expliquent les chercheurs.

Vous pouvez trouver plus de détails sur l’étude sur le site Web de la National Library of Medicine.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :