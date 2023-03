Le surligneur magique vous aide à trouver les mots que vous recherchez sur les pages Web

Vous connaissez probablement le raccourci Commande + F, qui vous permet de trouver facilement des mots ou des phrases spécifiques dans un document ou une page Web. Cependant, du moins en ce qui concerne Safari, il n’y a pas beaucoup d’options pour personnaliser cette recherche. Avec The Magic Highlighter, les utilisateurs peuvent faire passer la recherche de mots sur les pages Web à un niveau supérieur.

Voici comment fonctionne The Magic Highlighter

Le surligneur magique est une extension Safari. Comme lorsque vous utilisez Commande + F, il peut mettre en surbrillance des mots sur une page Web afin que vous puissiez les trouver facilement. Alors, qu’est-ce qu’il fait différemment de la recherche intégrée de Safari ? Contrairement à la capacité de recherche native, The Magic Highlighter est livré avec de nombreuses options avancées pour augmenter votre productivité.

Avec cet outil, tout ce que vous avez à faire est de rechercher quelque chose dans un moteur de recherche tel que Google, Bing, DuckDuckGo ou Brave Search. Ensuite, l’application met automatiquement en surbrillance tous les mots de votre requête de recherche dans les pages Web résultantes. Cela permet non seulement de trouver plus facilement exactement ce que vous recherchez, mais élimine également le besoin d’utiliser Commande + F à chaque fois.

Il y a quelques autres astuces que The Magic Highlighter peut faire. Par exemple, les utilisateurs peuvent personnaliser la couleur du texte en surbrillance. L’extension fonctionne également sur iPhone, iPad et Mac. Les développeurs soulignent qu’il ne collecte pas non plus de données de navigation auprès des utilisateurs. Tous les mots recherchés sont traités sur l’appareil et ne sont jamais envoyés aux serveurs en ligne.

Le surligneur magique est une toute nouvelle extension Safari qui met automatiquement en surbrillance vos termes et expressions de recherche Google.com, DuckDuckGo.com et Bing.com sur les pages Web de résultats de recherche, ce qui vous fait gagner du temps et vous aide à trouver ce que vous recherchez. . Le surligneur magique est disponible en téléchargement pour iPhone, iPad et Mac. Il est facile à utiliser grâce à l’intégration directe avec Safari – il suffit d’installer l’application, d’activer l’extension et d’utiliser Safari comme vous le feriez normalement.

Ceux qui veulent essayer The Magic Highlighter peuvent l’acheter sur l’App Store pour seulement 1,99 $. L’application ne nécessite pas d’abonnement et votre achat unique vous permet de la partager avec votre famille. Une seule licence fonctionne à la fois pour iOS et macOS.

Vous pouvez trouver plus de détails sur l’application sur son site officiel.

