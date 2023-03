TikTok déploie le bouton de réinitialisation du flux « Pour vous » alors que la menace d’une interdiction américaine se profile

TikTok est sorti aujourd’hui avec une mise à jour de son flux For You qui permet aux utilisateurs d’appuyer sur le bouton de réinitialisation. Que vous voyiez du contenu indésirable ou que vous souhaitiez simplement faire bouger les choses, la nouvelle fonctionnalité commence à être déployée maintenant. Pendant ce temps, le président Biden a demandé à la société mère chinoise de TikTok de vendre ses activités aux États-Unis ou de faire face à une interdiction.

Réinitialiser le flux TikTok For You

TikTok a annoncé que la possibilité de réinitialiser le flux For You arrive à tous les utilisateurs après avoir effectué un test en février ainsi que les derniers efforts qu’il déploie concernant les recommandations répétitives.

« Aujourd’hui, nous déployons une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’actualiser leur flux For You si leurs recommandations ne sont plus pertinentes. Nous fournissons également une autre mise à jour sur nos efforts continus pour nous prémunir contre les recommandations répétitives alors que nous continuons à équilibrer les objectifs de permettre l’expression de soi et une expérience de visionnage agréable.

Il était auparavant possible d’utiliser un bouton « pas intéressé » pour aider à personnaliser le flux For You, mais le bouton d’actualisation d’aujourd’hui donne aux utilisateurs un départ entièrement propre. Voici comment TikTok décrit ce qu’il fait (et ne fait pas) :

Nous vous montrerons des vidéos populaires pour lancer votre nouveau flux

Plus vous interagissez, plus votre flux sera personnalisé, y compris vos annonces (le cas échéant)

Votre fil d’actualité, votre profil et votre boîte de réception ne seront pas affectés

Noté par The Verge, alors que le bouton d’actualisation du flux For You commence à être déployé aujourd’hui, il faudra peut-être attendre les « semaines à venir » pour que tous les utilisateurs du monde entier le voient apparaître.

Pour voir si vous l’avez :

Appuyez sur l’onglet de profil dans le coin inférieur droit

Choisissez l’icône de la triple ligne dans le coin supérieur droit

Appuyez sur Paramètres et confidentialité > Préférences de contenu

Actualisez votre flux For You (si vous ne le voyez pas, revenez plus tard)

L’administrateur de Biden envoie un ultimatum

Les dernières nouvelles concernant une éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis sont que l’administration du président Biden exige la vente des actions américaines de la société mère ByteDance dans TikTok ou de faire face à une interdiction.

Rapportée par CNN, la nouvelle vient de TikTok qui dit que l’administration de Biden a donné l’ultimatum qui pourrait être un moment charnière de la situation.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu le président Biden se rapprocher de plus en plus de l’interdiction de TikTok avec l’introduction de la loi RESTRICT qui donnerait au secrétaire américain au Commerce le pouvoir de « atténuer les risques indus ou inacceptables » pour la sécurité nationale en interdisant les applications associées à des adversaires étrangers.

Nous avons également entendu un rapport d’un lanceur d’alerte qui affirme que « les contrôles d’accès de TikTok sur les données des utilisateurs américains sont beaucoup plus faibles que ne le dit la société ».

Pendant ce temps, TikTok soutient qu’il souhaiterait que le Comité des investissements étrangers aux États-Unis « adopte le projet d’accord sur lequel nous avons travaillé avec eux pendant près de deux ans ».

Et la Chine a déclaré à CNN que « les États-Unis « supprimaient de manière déraisonnable » TikTok et diffusaient de « fausses informations » sur la sécurité des données ».

Retrouvez tous les détails récents dans notre couverture complète :

Mise à jour 7 h 28 PT : Suite à l’interdiction par les États-Unis de TikTok sur les appareils gouvernementaux en décembre, le Royaume-Uni vient de faire de même avec effet immédiat.

