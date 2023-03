ASUS ROG Phone 7 : deux variantes passent par Geekbench

ASUS n’est pas satisfait du nombre actuel de membres de la famille ROG Phone 7. La semaine dernière, un prétendu ASUS ROG Phone 7 a été aperçu en train de faire le tour de Geekbench. Le niveau « D » de cette variante a été confirmé par son numéro de modèle ASUS_AI2205_D. Aujourd’hui, il semble que de nombreuses autres options arrivent sur le marché. Deux nouvelles variantes avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ont été repérées, une fois de plus, dans le benchmark Geekbench.

Les deux nouvelles variantes du ASUS ROG Phone 7 portent les numéros de modèle AI2205_B et AI2205_C. Ces deux variantes sont peut-être les versions vanille et Pro. Cependant, certains rapports indiquent que la variante C est celle de l’Inde.

Deux séries ASUS ROG Phone 7 repérées avec Snapdragon 8 Gen 2

Les trois variantes passées par Geekbench ont le Snapdragon 8 Gen 2. Il est livré avec un noyau Cortex-X3 Prime de 3,19 GHz. Apparemment, le ROG Phone 7 Pro n’apportera pas une version supérieure du SoC Qualcomm, car il n’est toujours pas disponible. À l’heure actuelle, la chose la plus proche que nous ayons d’un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 est exclusive à Samsung. Il booste le cœur Prime à 3,36 GHz. Il s’agira peut-être d’une exclusivité temporaire jusqu’à ce que Qualcomm décide de lancer un SD8+ Gen 2. Cependant, il semble qu’ASUS ne l’attendra pas.

Quel que soit le processeur, les trois téléphones disposent de 16 Go de RAM. Étant donné que les smartphones de jeu ont tendance à repousser les limites matérielles, nous attendons également au moins une option de 18 Go de RAM. Nous prévoyons également l’utilisation de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0. Ces normes deviennent courantes parmi les téléphones haut de gamme 2023. Un smartphone de jeu apportera probablement cela car il doit impressionner avec un matériel de pointe.

Caractéristiques affirmées

Selon Gadgetsdata, le téléphone ASUS ROG embarquera une résolution Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le téléphone a un écran AMOLED, probablement avec une résolution QHD+. En termes de batterie, ce sera une centrale électrique avec une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 65 W. Cela ne semble pas être la charge la plus impressionnante car nous voyons des téléphones avec 240 W, mais nous sommes à peu près sûrs que la capacité de la batterie sera payante. Le téléphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Il reste beaucoup de temps avant le lancement de la série ROG Phone 7. Malgré le moment de ces fuites, les rumeurs indiquent une sortie en juillet. Bien sûr, cela semble prendre en compte le lancement de la série ROG Phone 6. ASUS peut lancer ces téléphones de jeu un peu plus tôt que d’habitude.

Le ROG Phone 7 Pro peut-il apporter le Snapdragon 8+ Gen 2 ?

L’ASUS ROG Phone 6 Pro est arrivé juste à temps pour être l’un des premiers téléphones avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Nous ne savons pas si ce sera le cas avec le ROG Phone 7 Pro, mais compte tenu de cette fuite, ce n’est pas le cas. semble être le cas. L’année dernière, Qualcomm était un peu « pressé » de lancer le SD8+ Gen 1. Le fabricant de puces n’était pas satisfait des problèmes de chauffage et de la faible efficacité énergétique du Snapdragon 8 Gen 1 fabriqué par Samsung.

Il a donc couru vers TSMC pour apporter une nouvelle version du chipset avec 10% de performances en plus et 30% d’efficacité énergétique en plus. Cela a donné naissance au Snapdragon 8+ Gen 1 que nous connaissons tous. Près d’un an après son lancement, il est toujours sur le point d’être l’un des chipsets les plus populaires de 2023 parmi les tueurs phares. ASUS a pu faire un tour dans le battage médiatique pour ce chipset avec le ROG Phone 6 Pro. Nous ne savons pas si ce sera le cas avec le 7 Pro.

À noter que le ROG Phone 6D Ultimate est livré avec un chipset Dimensity. Apparemment, le 7D restera avec Qualcomm. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas écarter une future variante du smartphone qui utilise un SoC phare MediaTek Dimensity. Ces marques essaient toujours d’élargir leurs offres. Nous nous attendons à ce que d’autres fuites continuent d’apparaître. Il convient de noter que la marque se prépare également à introduire la série ZenFone 10 dans les mois à venir.