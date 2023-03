Playboy présente sa version numérique pour devenir le nouveau OnlyFans

La société a expliqué qu’elle n’autorisera pas les contenus pornographiques explicites et que pour publier des vidéos et des photos, il faudra être autorisé par Playboy.

Comment n’y a-t-il pas pensé plus tôt. Le magazine qui a révolutionné la sexualité à la fin du siècle est prêt à lancer sa propre forme numérique. Pas vraiment le sien, c’est plus un OnlyFans marqué du lapin emblématique. Désormais Playboy dans un monde qui a conquis l’érotisme sous toutes ses formes va devoir jouer des coudes pour trouver sa place. La société a annoncé qu’elle ouvrira une vitrine avec un mélange de contenu gratuit et payant. Le premier numéro sortira plus tard cette année, mais Playboy a laissé tomber quelques images d’aperçu d’Amanda Cerny, dans un costume en acier chevauchant une fusée avec des jambes bien huilées comme le dicte l’esthétique Playboy.

Même le modèle économique ressemble à celui d’OnlyFans, les principales différences étant expliquées par un porte-parole de Playboy au magazine Variety. « Beaucoup de nos créateurs n’ont pas de nudité sur leurs pages. Bien que nous autorisons la nudité, nous n’autorisons pas le contenu explicite/la pornographie. Nous ne le positionnons pas comme une plate-forme « pour adultes » – c’est pour tout le monde, y compris les créateurs grand public partageant des informations sur les coulisses de leur vie. » Non seulement cela, Playboy n’admettra pas les modèles amateurs sur sa plate-forme, mais ils » Vous devrez soumettre une candidature pour être accepté par l’entreprise et publier du contenu.

Y a-t-il une place dans le monde d’aujourd’hui pour Playboy ?

Un peu d’histoire peut aider à mieux comprendre pourquoi Playboy vient tout juste de décider d’inaugurer sa propre plateforme. Le fondateur de longue date Hugh Hefner a vendu Playboy Enterprises à Rizvi Travers en 2011. À ce moment-là, la société a rencontré plusieurs problèmes. Tout d’abord pour vaincre l’étiquette du magazine qui discrimine et exploite les femmes, puis pour trouver un équilibre dans le monde complexe de l’érotisme du XXIe siècle. Par exemple, en 2015, il avait décidé de ne plus mettre de nus en couverture, un changement de braquet justifié par Scott Flanders, directeur général à l’époque : « Maintenant, vous êtes à un clic de tous les actes sexuels imaginables gratuitement. Et donc c’est juste obsolète à ce stade. » Cependant, beaucoup ont interprété le choix de Playboy d’une manière différente, entrevoyant un désir de paraître plus propre et plus politiquement correct.

Puis Hefner est décédé deux ans plus tard, et l’entreprise a décidé de fermer la version papier en 2020, désormais loin des années dorées, alors qu’elle imprimait 5,6 millions d’exemplaires aux États-Unis (c’était en 1975). L’excuse officielle était la pandémie et les problèmes de distribution, la vraie réside dans les chiffres : 500 000 exemplaires imprimés dans la dernière année de vie. Maintenant, soulevez un peu « dans le sillage du succès des autres. Sa nouvelle plateforme qu’il définit comme une version « surélevée, sûre et exclusive » d’Onlyfans, sera un mix entre TikTok, Instagram, Twitter en version érotique. Le problème est un. Ce que raconte Playboy existe déjà, sous différentes formes et avec des structures plutôt solides. Nous devrons attendre encore quelques mois pour voir si l’entreprise tirera un as dans sa manche. Peut-être que la carte la plus forte qu’il puisse jouer est d’être un Playboy. Celui de Madonna, Marilyn Monroe et Pamela Anderson.

