Les meilleurs smartphones à moins de 200 $ à acheter au début de 2023

Le marché des smartphones a connu une transformation importante ces dernières années, avec l’ajout de nouveaux acteurs et l’introduction de fonctionnalités innovantes à tous les prix. Alors que le marché était autrefois dominé par Samsung, l’introduction de Xiaomi, Realme et Vivo a offert aux consommateurs plus de choix que jamais, en particulier dans le segment des smartphones d’entrée de gamme. Dans cet article, nous discuterons de certains des meilleurs smartphones économiques disponibles pour moins de 200 $.

Alors, quelles sont les meilleures options pour ceux qui recherchent un smartphone de qualité à moins de 200 € ? Examinons de plus près certains des meilleurs appareils disponibles au début de 2023 :

Meilleurs smartphones à moins de 200 $ à acheter en 2023

Redmi Note 11

Dans un monde où les smartphones deviennent de plus en plus chers, Xiaomi a présenté sa série Redmi Note 11 pour offrir une option abordable à ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup. Parmi les différents modèles, le Redmi Note 11 s’impose comme un choix exceptionnel, offrant un excellent rapport qualité-prix. Avec un prix de départ de seulement 199 $, ce téléphone possède des fonctionnalités que l’on retrouve souvent dans des modèles plus chers.

Le design du Redmi Note 11 est simple et banal, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Le téléphone est confortable à tenir et a un look classique qui ne se démodera pas de sitôt. Cependant, c’est l’affichage qui se démarque vraiment. Xiaomi a opté pour un écran OLED de 6,43 pouces capable d’afficher en Full HD+. C’est impressionnant pour un téléphone dans cette gamme de prix. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’écran est fluide et réactif, ce qui en fait un plaisir à utiliser.

Sous le capot, le Redmi Note 11 est alimenté par un processeur Snapdragon 680 qui offre d’excellentes performances, même lorsque vous jouez à des jeux. Il est rapide et réactif, vous permettant de basculer entre les applications sans aucun décalage. Cependant, c’est la durée de vie de la batterie qui distingue vraiment ce téléphone. Avec une batterie de 5000 mAh, le Redmi Note 11 peut facilement tenir deux jours sur une seule charge. Et si vous avez besoin de le recharger, la charge rapide de 33 W indique que vous pouvez atteindre 100 % en seulement 1 heure et 15 minutes.

Bien que le Redmi Note 11 soit un excellent téléphone dans l’ensemble, il y a des lacunes dans certains domaines. Par exemple, la caméra est bonne mais pas exceptionnelle. C’est bien pour prendre des photos de base, mais cela ne va pas rivaliser avec les appareils photo trouvés sur des téléphones plus chers. Cependant, il faut s’y attendre d’un téléphone dans cette gamme de prix. De plus, le logiciel MIUI 13 n’est pas sans défauts. Il peut être bogué et lent parfois. Cependant, Xiaomi est connu pour fournir des mises à jour logicielles régulières, afin que ces problèmes puissent être résolus à l’avenir.

Dans l’ensemble, le Redmi Note 11 est un téléphone exceptionnel pour son prix. Il n’a peut-être pas toutes les caractéristiques des modèles plus chers, mais c’est le meilleur à ce prix. L’affichage est impressionnant, la durée de vie de la batterie est excellente et les performances sont excellentes. Si vous recherchez un téléphone économique capable de répondre à vos besoins quotidiens, le Redmi Note 11 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Galaxy A13

Samsung a récemment lancé son smartphone abordable, le Galaxy A13, qui a beaucoup à offrir à son prix. Bien qu’il s’agisse d’un appareil d’entrée de gamme, l’A13 dispose d’un écran LCD Full HD de 6,6 pouces, offrant une expérience d’affichage décente. Cependant, la qualité de fabrication du téléphone est faite de plastique de qualité supérieure, ce qui peut ne pas impressionner tout le monde.

L’une des caractéristiques uniques de l’A13 est son module de caméra, conçu pour intégrer les capteurs dans la coque. L’arrière du téléphone embarque quatre capteurs photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Bien que les photos produites par le téléphone ne soient pas exceptionnelles, elles sont correctes et se situent dans le milieu de gamme des téléphones dans sa fourchette de prix. Le téléphone est également capable de filmer des vidéos Full HD à 30 images par seconde, offrant une expérience de prise de vue vidéo adéquate.

Sous le capot, l’A13 est alimenté par la puce interne de Samsung, l’Exynos 850, et est livré avec 4 Go de RAM. Les performances du téléphone ne sont pas exceptionnelles mais suffisent pour une utilisation basique.

La durée de vie de la batterie de l’A13 est assez impressionnante, grâce à sa batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge de 15 W. La batterie du téléphone peut durer un jour et demi dans des conditions d’utilisation normales, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui ont besoin d’un téléphone qui peut durer de longues heures sans se recharger. Cependant, la fonction de charge rapide peut ne pas être aussi rapide que prévu, prenant plus de deux heures pour charger complètement le téléphone.

Malgré ses caractéristiques modestes, l’A13 est un choix convaincant pour ceux qui préfèrent les appareils Samsung et qui souhaitent découvrir les produits de l’entreprise sans trop dépenser. Le téléphone est disponible pour moins de 200 $, ce qui en fait l’un des appareils les plus abordables du marché avec des fonctionnalités décentes. L’A13 peut répondre aux besoins de base des utilisateurs, tels que la navigation sur le Web, les médias sociaux ou les appels et les SMs, et constitue un excellent appareil d’entrée de gamme pour ceux qui n’ont pas besoin de fonctionnalités haut de gamme.

Redmi Note 10S

L’un des principaux arguments de vente du smartphone Redmi Note 10S est sa solide autonomie. Avec une batterie de 5000 mAh, le téléphone peut souvent durer près de deux jours sans avoir besoin d’être rechargé, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes toujours en déplacement. De plus, le téléphone est compatible avec une charge rapide de 33 W, ce qui indique qu’il peut être rechargé rapidement en cas de besoin.

En termes de performances, Redmi Note 10S est alimenté par un processeur MediaTek Helio G95, capable d’exécuter des applications exigeantes comme Fortnite avec des paramètres graphiques élevés. Bien qu’il puisse y avoir des retards dans certaines situations, dans l’ensemble, ces téléphones sont assez réactifs et peuvent gérer la plupart des tâches avec facilité.

En ce qui concerne l’affichage, le Redmi Note 10S dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces qui offre une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela permet une excellente expérience visuelle pour un usage quotidien, avec une bonne luminosité et clarté même dans différentes conditions d’éclairage. Le design des téléphones est également bien pensé, avec un design (form factor) qui permet une prise en main confortable.

Cependant, il y a certaines limites à prendre en compte en ce qui concerne le smartphone Redmi Note 10S. La qualité de l’appareil photo peut faire un peu défaut, en particulier dans des conditions de faible luminosité, et l’arrière du téléphone peut être sujet à la collecte d’empreintes digitales et de taches, ce qui peut nécessiter un nettoyage fréquent.

Dans l’ensemble, le smartphone Redmi Note 10S est une excellente option pour les personnes à la recherche d’un téléphone économique qui peut toujours offrir des performances et des fonctionnalités solides. Bien qu’il y ait quelques inconvénients mineurs à prendre en compte, la valeur globale offerte par cet appareil en fait un excellent choix pour de nombreux consommateurs.

Redmi 10

Xiaomi a fait le buzz en proposant des appareils économiques qui offrent un excellent rapport qualité-prix. L’une de leurs dernières offres à moins de 200 dollars est le Redmi 10, un smartphone qui a attiré l’attention de nombreux consommateurs à la recherche d’un appareil à bon prix.

En commençant par l’affichage, Xiaomi a opté pour une dalle LCD 90 Hz qui offre un excellent contraste et une colorimétrie maîtrisée. Bien que la luminosité aurait pu être plus élevée, ce n’est pas un inconvénient majeur. Cependant, ce qui en a surpris plus d’un, c’est le système audio du Redmi 10, qui embarque deux haut-parleurs, permettant un rendu stéréo rare à ce niveau de prix.

Sous le capot, le Redmi 10 exécute le SoC MediaTek G88, qui fournit un système fluide global et des applications qui fonctionnent bien. Cependant, ce n’est pas le meilleur pour gérer les jeux, Fortnite ne se lançant même pas. Côté positif, la batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie pouvant aller jusqu’à une journée et demie. Cependant, la charge rapide prend environ deux heures pour ramener le téléphone à 100 %, ce qui n’est pas glorieux.

Au niveau de la caméra, le Redmi 10 dispose de quatre capteurs, mais seul le principal se démarque grâce à son rendu diurne correct. Ce n’est pas le meilleur appareil photo, mais il fait le travail.

Dans l’ensemble, le Redmi 10 fait exactement ce que nous attendons de lui : offrir une expérience équilibrée sans défauts majeurs sans épuiser vos économies. C’est le smartphone parfait pour ceux qui recherchent un appareil économique avec son propre ensemble de défauts et de qualités.

Dans l’ensemble, le Redmi 10 est une confirmation de l’engagement de Xiaomi à fournir des smartphones économiques sans compromettre la qualité. Bien qu’il ne soit pas parfait, il offre un excellent rapport qualité-prix. Et c’est une excellente option pour tous ceux qui recherchent une expérience décente avec un smartphone sans trop payer.

Realme 9i

Le Realme 9i est une version plus abordable du Realme 9, qui présente des caractéristiques similaires, et mérite d’être considéré pour ceux qui recherchent un smartphone économique.

Le Realme 9i est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces pouvant atteindre jusqu’à 90 Hz. Si l’écran n’est pas le meilleur de sa catégorie, il reste impressionnant pour la gamme de prix. Il souffre cependant d’un manque de luminosité et d’un calibrage un peu fantaisiste. De plus, le téléphone est entièrement en plastique, ce qui le rend plutôt léger dans la main.

En ce qui concerne la connectivité, le Realme 9i possède plusieurs fonctionnalités qui méritent d’être mentionnées. Tout d’abord, il dispose d’une prise casque, ce qui est rare sur le marché actuel des smartphones. De plus, il est livré avec un emplacement pour carte microSD, ce qui permet un stockage supplémentaire si nécessaire.

Sous le capot, le Realme 9i est alimenté par un Snapdragon 680 très standard. Qui est épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage dans la version de base. Il convient de noter qu’il s’agit de la version 4G et que la version 5G est équipée d’une puce Dimensity 810. La durée de vie de la batterie du Realme 9i est similaire à celle de ses concurrents. D’une durée d’un peu plus de 10 heures d’écran à l’heure sur une seule charge. De plus, il se recharge à une puissance impressionnante de 33 W, ce qui permet une charge complète en moins de 1,5 heure.

Enfin, la caméra est un aspect à considérer. S’il ne se démarque pas forcément, le capteur principal de 50 MP reste respectable dans de bonnes conditions d’éclairage. Cependant, ce n’est pas la fonctionnalité la plus puissante du téléphone, et ceux qui privilégient la photographie voudront peut-être envisager d’autres options.

Dans l’ensemble, le Realme 9i est une option économique qui offre plusieurs fonctionnalités à considérer. Bien qu’il ne soit peut-être pas le meilleur smartphone de sa catégorie, il offre un rapport qualité-prix impressionnant. Ses capacités de charge rapide et son emplacement pour carte microSD sont des caractéristiques particulièrement remarquables. En fin de compte, c’est une bonne option pour ceux qui recherchent un smartphone abordable qui peut répondre à leurs besoins de base.

Verdict

En conclusion, trouver un smartphone de qualité à moins de 200 € n’est plus le défi qu’il était autrefois. Avec des acteurs majeurs comme Xiaomi, Samsung et Realme offrant tous des appareils impressionnants à des prix abordables, il y a plus d’options que jamais pour ceux qui ont un budget limité. Que vous recherchiez un appareil élégant et puissant comme le Redmi Note 11, ou une option fiable et abordable comme le Samsung Galaxy A13, il y a certainement un smartphone sur cette liste qui répond à vos besoins et à votre budget.