Lancement des haut-parleurs filaires d’extérieur Sonos en noir pour un « son incroyable toute l’année »

Après avoir lancé ce mois-ci son tout nouveau haut-parleur spatial Era 300, les haut-parleurs d’extérieur de Sonos et Sonance sont officiellement arrivés en noir. Ces haut-parleurs filaires fixes sont résistants aux intempéries pour gérer les éléments tout en offrant un son riche et détaillé avec la possibilité de fonctionner avec AirPlay 2 d’Apple et plus encore.

Jusqu’à présent, les Outdoor Speakers de Sonos et Sonance n’étaient proposées qu’en blanc. Alors que les revendeurs agréés Sonos ont pu commander le nouveau coloris noir pendant un petit moment, la nouvelle finition a maintenant été lancée sur le site Web de Sonos.

Caractéristiques des enceintes d’extérieur Sonos x Sonance

Un woofer à grande excursion pour des fréquences moyennes et basses « riches »

Tweeter d’un pouce pour des « hautes fréquences nettes »

Indice de protection IP66 qui est la spécification MIL pour l’humidité, le brouillard salin, les températures de congélation et l’exposition aux UV

Conception fixe et câblée

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’enceintes câblées passives, vous devrez donc les associer à un ampli ou vous procurer l’ensemble d’enceintes d’extérieur fourni avec Sonos Amp. Lorsqu’il est utilisé avec l’ampli de la société, vous obtenez AirPlay 2, entrée ligne, HDMI ARC, et plus encore pour les haut-parleurs extérieurs.

L’ensemble de haut-parleurs d’extérieur coûte 879 $ et le forfait avec ampli coûte 1 498 $ (les trois 1 578 $ séparément).

Voici un aperçu des enceintes extérieures installées en blanc pour la taille :

Plus d’enceintes d’extérieur de Sonos

En plus des haut-parleurs d’extérieur filaires moins connus, Sonos propose deux jolis haut-parleurs portables d’extérieur avec le plus grand Move et le plus petit Roam. Move coûte 399 $ et le Roam est au prix de 179 $.

Sonos Roam au milieu, Sonos Move à droite

Les deux ont des conceptions résistantes aux intempéries avec d’excellentes fonctionnalités comme AirPlay 2, Bluetooth, WiFI, une autonomie de 10/11 heures, et plus encore.

Consultez nos critiques complètes pour tous les détails:

