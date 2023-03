Les ingénieurs d’Apple testent une technologie de type ChatGPT alors que Siri fait face à un « code maladroit » et à d’autres obstacles

Le dernier chatbot ChatGPT-4 a officiellement fait ses débuts hier, dans le cadre du suivi d’OpenAI du lancement public initial de la technologie en décembre. Suite à ce lancement, un nouveau rapport du New York Times explique en détail comment Apple, Amazon et Google ont « perdu la course à l’IA ».

Apple travaille-t-il sur son propre concurrent ChatGPT ?

Le rapport, qui commence par raconter les débuts de Siri en 2011, explique que « les assistants virtuels ont eu plus d’une décennie pour devenir indispensables ». Au lieu de cela, ils ont été « gênés par une conception maladroite et des erreurs de calcul, laissant la place aux chatbots pour se développer ».

L’une des raisons pour lesquelles Siri a mis du temps à s’adapter, selon le rapport, est à cause des « obstacles technologiques » et du « code maladroit ». Le rapport cite John Burkey, un ancien ingénieur d’Apple qui a travaillé sur Siri. Ces problèmes ont fait qu’il a fallu des « semaines » pour que Siri soit mis à jour avec les « fonctionnalités de base ».

Siri avait également une conception encombrante qui rendait l’ajout de nouvelles fonctionnalités fastidieux, a déclaré M. Burkey, qui s’est vu confier la tâche d’améliorer Siri en 2014. La base de données de Siri contient une gigantesque liste de mots, y compris les noms d’artistes musicaux et de lieux. comme des restaurants, dans près de deux douzaines de langues. Cela en a fait «une grosse boule de neige», a-t-il déclaré. Si quelqu’un voulait ajouter un mot à la base de données de Siri, il a ajouté : « il va dans une grosse pile ».

Ces problèmes signifiaient que « l’ajout de nouvelles phrases à l’ensemble de données nécessiterait la reconstruction de l’intégralité de la base de données », un processus qui pouvait prendre jusqu’à six semaines. « L’ajout de fonctionnalités plus complexes telles que de nouveaux outils de recherche pourrait prendre près d’un an », indique le rapport.

Le rapport ne contient pas beaucoup de détails sur ce que l’avenir réserve à Siri, ou comment (si ?) Apple s’efforce de corriger ces problèmes sous-jacents de Siri. Le rapport souligne qu’Apple a organisé son sommet interne sur l’IA pour les employés le mois dernier, comme l’avait précédemment rapporté Bloomberg.

Le rapport indique cependant que les ingénieurs d’Apple ont « testé des concepts générateurs de langage chaque semaine ». Cela inclut les ingénieurs de l’équipe Siri. Malheureusement, il n’y a pas plus de détails sur ces projets.

