Le télescope spatial James Webb capture une étoile en supernova avec des détails sans précédent

Qu’est-ce qui vient de se passer? Né d’une collaboration internationale entre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC), le télescope spatial James Webb est principalement conçu pour fournir des observations détaillées dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique. La dernière image capturée par le télescope vient de confirmer les excellentes capacités de Webb pour « l’astronomie infrarouge ».

La NASA a publié une nouvelle image capturée par le télescope spatial James Webb (JWST), qui représente une étoile nommée « WR 124 » située à 15 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire. WR 124 est une étoile de type Wolf Rayet, un type rare d’étoile qui fait partie des étoiles les plus lumineuses, les plus massives et les plus brièvement détectables connues, a expliqué la NASA.

WR 124 était en fait l’une des premières observations faites par JWST en juin 2022, a indiqué l’agence spatiale, mais l’image vient d’être dévoilée. La phase Wolf-Rayet est une brève condition que certaines étoiles traversent au cours de leur vie avant de se transformer en supernovae, ce qui fait des observations de Webb un atout précieux pour les astronomes qui étudient la vie des étoiles.

WR 124 fait 30 fois la masse de notre Soleil, a déclaré la NASA, et il a « perdu » jusqu’à présent 10 Soleils de hardware. Le gaz éjecté s’éloigne du corps central et se refroidit, formant de la poussière cosmique et brillant dans la lumière infrarouge détectable par les instruments avancés de Webb.

L’agence spatiale américaine a décrit en détail le processus d’observation de Webb : la caméra proche infrarouge (NIRCam) équilibre la luminosité du Core stellaire de WR 124 et les détails du gaz environnant plus faible ; l’instrument à infrarouge moyen (MIRI) révèle la structure agglomérée de la nébuleuse de gaz et de poussière du matériau éjecté entourant le Core susmentionné.

Avant Webb, les astronomes qui enquêtaient sur la poussière cosmique n’avaient tout simplement aucun moyen de capturer des images détaillées et des informations sur un environnement riche en poussière comme la nébuleuse WR 124. Et la poussière, a déclaré la NASA, joue un rôle essentiel dans le fonctionnement interne de l’univers car elle abrite des étoiles en formation et se rassemble pour aider à façonner les planètes, les molécules et même les éléments constitutifs de la vie sur Terre.

La poussière est un élément fondamental de notre univers, et pourtant les scientifiques doivent encore expliquer pourquoi l’univers contient apparemment plus de poussière que nos théories actuelles sur la formation de poussière ne peuvent le justifier. L’univers « fonctionne avec un surplus de budget de poussière », a fait remarquer la NASA.

Grâce aux puissants instruments de Webb, le mystère de la poussière cosmique pourrait enfin être résolu pour de bon. Les étoiles Wolf-Rayet comme WR 124 peuvent également aider les astronomes à comprendre certains aspects cruciaux de l’histoire primitive de l’univers. Des étoiles mourantes similaires étaient responsables de « l’ensemencement » d’un jeune univers avec des éléments lourds forgés dans leurs Core, ces mêmes éléments qui sont maintenant communs sur Terre et ailleurs dans l’espace extra-atmosphérique.

