L’application de prise de notes Agenda ajoute une prise en charge multi-fenêtres, une nouvelle option d’achat à vie, etc.

Agenda, l’application de prise de notes populaire pour iPhone, iPad et Mac, a été mise à jour vers la version 17 aujourd’hui. Cette mise à jour inclut la prise en charge de plusieurs fenêtres sur iPadOS et macOS, vous permettant de « séparer n’importe quelle note ou projet dans une fenêtre séparée », entre autres modifications.

Cette mise à jour, explique Agenda, vous permet de placer deux notes côte à côte pendant que vous travaillez. Il y a un nouveau bouton au bas de chaque note sur lequel vous pouvez cliquer pour l’ouvrir dans une fenêtre séparée.

Agenda a toujours eu de puissantes fonctionnalités de navigation, qui vous permettent de vous déplacer rapidement vers et depuis d’autres notes, mais parfois vous devez entreprendre une tâche où vous voulez que les deux notes soient côte à côte. Vous devez en examiner un tout en travaillant sur l’autre, ou vous devez déplacer du contenu entre eux. L’Agenda 17 rend ce flux de travail possible. Chaque note a maintenant un bouton supplémentaire en bas pendant que vous modifiez. Cliquez simplement sur ce bouton et une fenêtre séparée apparaîtra avec une copie de la note. Vous pouvez alors naviguer dans la fenêtre principale, tandis que la fenêtre auxiliaire garde la note visible. Cela fonctionne également avec des projets entiers.

Avec ce changement, Agenda a également ajouté une nouvelle fonctionnalité de « fenêtres flottantes ». Cela vous permet de choisir une fenêtre Agenda qui peut flotter au-dessus de toutes les autres fenêtres de votre Mac. Comme l’explique la société, vous pouvez l’utiliser pour quelque chose comme prendre des notes ou faire référence à des notes lors d’une réunion.

Agenda 17 comprend également un nouveau « mode de mise au point » qui masque tous les autres éléments d’interface de l’application pour vous permettre de vous concentrer facilement sur ce que vous écrivez. Il existe également une nouvelle palette flottante pour le formatage sur macOS.

Enfin, Agenda apporte également deux changements intéressants au côté commercial des choses. Tout d’abord, Agenda 17 pour Mac est exclusivement disponible via le Mac App Store. Auparavant, vous pouviez télécharger l’application via le site Web Agenda ou depuis le Mac App Store, mais dans un effort de simplification, elle n’est désormais disponible que via le Mac App Store.

Bien que vous puissiez toujours vous abonner à Agenda pour 34,99 $ par an, Agenda 17 comprend également une nouvelle option de déverrouillage « à vie » pour 119,99 $. « Un seul achat déverrouille toutes les fonctionnalités premium actuelles et futures », déclare la société.

Vous pouvez télécharger Agenda sur le Mac App Store ici. Il est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad ici.

