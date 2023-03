Tim Cook aurait précipité le lancement du casque de réalité mixte d’Apple malgré les objections de son équipe

Très attendu : le casque de réalité mixte d’Apple est en chantier depuis plusieurs années, mais il n’a pas encore vu le jour. Plusieurs pronostiqueurs ont divulgué ses caractéristiques et fonctionnalités supposées, mais la plupart d’entre eux conviennent que l’entreprise doit encore résoudre divers problèmes avant de pouvoir être lancée commercialement.

Alors qu’Apple est largement pressenti pour lancer son casque de réalité mixte de première génération plus tard cette année, un nouveau rapport suggère que cela pourrait être un peu décevant. Selon le Financial Times, le PDG d’Apple, Tim Cook, pourrait précipiter le lancement du produit alors que l’appareil n’est pas prêt pour les heures de grande écoute.

Selon le rapport, le délai de lancement du casque de réalité mixte de première génération d’Apple est devenu une pomme de Discord entre l’équipe des opérations et l’équipe de conception de l’entreprise après que le premier a voulu lancer une « version un » du casque cette année, tandis que le second voulait que Cook attende que les concepteurs puissent créer un appareil plus léger qui ressemblerait à une paire de lunettes plutôt qu’à des lunettes de ski encombrantes.

Cook s’est apparemment rangé du côté de l’équipe des opérations et a décidé de donner le feu vert pour le lancement. Bien que la justification de la décision de Cook ne soit pas immédiatement claire, l’appareil a déjà été reporté à plusieurs reprises, entraînant une « énorme pression » sur Cook et son équipe pour qu’ils ne le repoussent pas plus loin.

Dans sa forme actuelle, le premier casque de réalité mixte d’Apple permettrait aux utilisateurs de « regarder des vidéos 3D immersives, d’effectuer des entraînements interactifs ou de discuter avec des avatars réalistes via un FaceTime remanié ».

Selon les rumeurs, l’appareil coûterait 3 000 $, ce qui le rend trois fois plus cher que le Meta Quest Pro, qui coûte maintenant 1 000 $ après avoir reçu une réduction de prix de 500 $ plus tôt ce mois-ci. Si le prix annoncé s’avère exact, cela indiquerait que l’appareil aurait un marché de niche, bien qu’Apple vise toujours à vendre un million d’unités au cours des 12 premiers mois.

Certains observateurs de l’industrie, cependant, sont sceptiques quant à l’objectif de vente annoncé. Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et initié d’Apple tweeté dimanche, affirmant qu’un million d’unités est un objectif « beaucoup trop élevé », compte tenu du prix annoncé.

Quoi qu’il en soit, l’appareil devrait faire ses débuts lors de l’événement Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour en savoir plus.



