Parce que la musique rappelle des souvenirs du passé

Cela s’explique par certaines études scientifiques qui ont récemment découvert pourquoi l’écoute de certaines chansons a la capacité de rappeler des souvenirs en sommeil.

Il est probablement arrivé à tout le monde d’écouter par hasard une vieille chanson et d’avoir soudain la sensation de revivre un moment endormi dans notre passé. Entendre ce morceau de musique semble presque nous connecter à des événements, des personnes ou des lieux associés à ce souvenir, dépoussiérant des émotions qui semblaient désormais oubliées. Ce type d’expérience est quelque chose d’assez courant chez l’homme et est connu sous le nom de mémoire autobiographique évoquée par la musique, un phénomène qui se présente souvent comme un souvenir complètement involontaire, nous revenant sans aucun effort pour le rappeler.

Pourquoi la musique a le pouvoir d’évoquer des souvenirs aussi vifs a longtemps été étudiée, mais seules des recherches récentes ont commencé à comprendre pourquoi elle est si efficace. « Premièrement – explique à The Conversation Kelly Jakubowski, chercheuse et professeure adjointe en psychologie musicale à l’Université de Durham (Royaume-Uni) – la musique a tendance à accompagner de nombreux événements distinctifs de la vie, tels que les danses, les remises de diplômes, les mariages et les funérailles, elle peut donc jouer un rôle rôle important pour nous reconnecter avec ces moments. La musique, soit dit en passant, capte également notre attention, en raison de la façon dont elle affecte notre esprit, notre corps et nos émotions ».

Lorsque cela se produit, cela augmente la probabilité qu’un souvenir soit encodé dans notre mémoire avec les détails d’un événement de la vie. Cela indique que la musique peut fonctionner comme un signal efficace pour se souvenir de cet événement des années plus tard.

La musique stimule des souvenirs plus positifs

Dans une recherche publiée en 2022 dans le Journal of Applied Research in Memory and Cognition, Jakubowski et le professeur de cognition musicale Tuomas Eerola ont découvert que la nature émotionnelle d’un morceau de musique est un facteur important dans la façon dont il sert de repère de mémoire. « Nous avons comparé la musique avec d’autres indices de mémoire émotionnelle qui avaient été évalués par un grand groupe de participants pour transmettre la même expression émotionnelle que les extraits musicaux que nous avons utilisés », souligne Jakubowski. Cela comprenait la comparaison de la musique avec des «sons émotionnels» tels que des bruits de nature et d’usine et des «mots émotionnels», tels que «argent» et «tornade» ».

En comparant ces signaux émotionnellement appariés, il est apparu que les sons émotionnels, comme les mots, évoquent des souvenirs, mais surtout que la musique est capable d’évoquer des souvenirs positifs de manière beaucoup plus cohérente que les mots. « Cela était particulièrement vrai pour les stimuli émotionnels négatifs – observe le chercheur -. Plus précisément, la musique triste et en colère évoquait plus de souvenirs positifs que les sons ou les mots tristes et en colère. »

Il semble donc que la musique ait la capacité de nous reconnecter avec des moments émotionnellement positifs de notre passé. « Cela suggère que l’utilisation thérapeutique de la musique peut être particulièrement fructueuse », souligne Jakubowski.

Comment et quand la musique évoque des souvenirs

Un autre aspect encore mal compris concerne la capacité de la musique à évoquer spontanément des souvenirs de notre passé. Dans une autre étude récente publiée dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology, Jakubowski et sa collègue Emma Francini du département de psychologie de l’Université de Durham ont découvert que des morceaux de musique plus familiers évoquent plus de souvenirs que, disons, un film ou un livre, parce que nous l’entendons généralement plus. souvent de notre vivant. Les situations dans lesquelles nous écoutons de la musique jouent également un rôle, comme le montrent des recherches antérieures, indiquant que les souvenirs involontaires sont plus susceptibles de refaire surface lors d’activités dans lesquelles notre esprit est libre de vagabonder et de penser à notre passé. Ces activités ont tendance à être peu exigeantes en matière d’attention et comprennent des choses comme les déplacements, les voyages, les travaux ménagers et la détente.

« Ces types d’activités s’alignent presque parfaitement avec celles enregistrées dans une autre étude dans laquelle nous avons demandé aux participants de consigner dans un journal et d’écrire quand la musique évoquait un souvenir, ainsi que ce qu’ils faisaient au moment où cela s’est produit », ajoute L.’expert – . Nous avons constaté que les activités quotidiennes qui vont souvent de pair avec l’écoute de la musique, telles que les voyages, les tâches ménagères ou la course, ont tendance à entraîner davantage de souvenirs involontaires en premier lieu.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :