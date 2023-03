Des hackers russes menacent de publier le contenu de Stalker 2 si les demandes ne sont pas satisfaites

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ce n’est pas la première fois que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a un impact sur l’industrie du jeu. A cette occasion, c’est le développeur ukrainien GSC Game World, créateur de la série Stalker, qui a été touché. La société a subi une violation de données aux mains de pirates russes, qui menacent maintenant de divulguer le hardware en ligne si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

GSC Game World a publié hier une déclaration sur Twitter indiquant qu’un employé « le compte d’une application collective de travail avec des images a été piraté ». Il rejette la faute sur une communauté d’un réseau social russe qui menace d’utiliser les données à des fins de chantage et d’intimidation.

La société ajoute qu’elle subit des cyberattaques constantes depuis plus d’un an maintenant, c’est-à-dire après l’invasion russe. Il dit que, comme la plupart des Ukrainiens, l’équipe a connu bien pire que le piratage et le chantage depuis le début de la guerre.

Un message de l’équipe GSC Game World pic.twitter.com/rqRM0tFZmO – OFFICIEL STALKER (@stalker_thegame) 12 mars 2023

GameRant rapporte que la violation a été perpétrée par un groupe de pirates informatiques russes du nom de « Vestnik TSS ». Un article récent sur le site de médias sociaux russe VK comprend des images et des illustrations du jeu, ainsi qu’une série de demandes qui, si elles ne sont pas satisfaites, verraient « des dizaines de gigaoctets » de hardware inédit mis en ligne.

Les demandes demandent à GSC Game World de changer son attitude envers les joueurs de Russie et de Biélorussie, et « de s’excuser pour l’attitude indigne envers les joueurs ordinaires de ces pays ». Il souhaite également que la localisation RU soit rétablie dans le jeu et la suppression du profil « NF Star » de la chaîne Discord du studio de jeu. L’entreprise a jusqu’au 15 mars pour répondre à ces demandes.

Le compte VK qui a publié les demandes porte un nom qui se traduit par « Herald of ‘The Same STALKER' ». Le groupe compte près de 15 000 abonnés et, ironiquement, des directives communautaires qui interdisent les contenus illégaux et parlent de politique et d’implications politiques.

GSC Game World demande aux fans du jeu d’éviter de regarder, de rechercher ou de partager tout hardware Stalker 2 qui pourrait être publié par les pirates, car « des matériaux obsolètes et en cours de développement peuvent diluer l’impression de l’idée finale que nous avons ». mettre dans le jeu. »

Stalker 2 : Heart of Chornobyl est l’un de nos jeux PC les plus attendus de 2023, car ce que nous avons vu jusqu’à présent semble très prometteur. Il a été retardé deux fois, la deuxième fois à cause du conflit en Ukraine. Le jeu devrait maintenant sortir en décembre.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :