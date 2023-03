Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi est de retour dans une nouvelle version et on est prêt pour les coups

L’annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté des joueurs, compte tenu de l’affection qui gravite autour de la franchise Budokai Tenkaichi. De nombreux détails manquent encore, à commencer par les consoles sur lesquelles vous pouvez y jouer.

Ceux qui ont grandi à l’ère de la PlayStation 2 se souviennent probablement de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, le jeu de combat emblématique développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco. Eh bien, après 16 ans de silence, la série est prête à accueillir un nouveau chapitre. La nouvelle a été donnée par la maison de logiciels japonaise elle-même qui, à l’occasion du Dragon Ball Games Battle Hour à Las Vegas, a publié une bande-annonce avec une forte vibration nostalgique. L’annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté des joueurs, compte tenu de l’affection qui gravite autour de la franchise Budokai Tenkaichi.

Nouveau chapitre, remake ou reboot ?

Actuellement connu sous le nom de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, on ne sait pas encore comment le jeu s’intégrera dans la série. Les théories des fans ont déjà afflué sur le net : selon certains ce sera un remake du premier chapitre de 2005, selon d’autres ce sera un reboot, c’est à dire un nouveau départ, pour d’autres ce sera un quatrième chapitre. Il n’est pas encore connu.

Les informations officielles manquent également sur les plates-formes (les consoles PlayStation 4 et Xbox One d’ancienne génération seront-elles également incluses?) Et sur la fenêtre de lancement. Ce qui est certain, c’est que le jeu en est aux premiers stades de développement et qu’il inclura selon toute vraisemblance les personnages de Dragon Ball Super, compte tenu de la présence de Goku Super Saiyan Blue dans les scènes finales de la bande-annonce.

Le dernier chapitre de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi est le troisième et remonte à 2007. Les fans de l’imaginaire né d’Akira Toryiama attendent depuis des années un nouveau chapitre du jeu de combat 3D historique. Cela explique l’excitation qui a éclaté autour de la récente annonce de Bandai Namco. Cependant, en l’absence de nouvelles plus concrètes sur le jeu, il est bon d’attendre les prochaines communications officielles de la maison de logiciels japonaise pour comprendre la vraie nature du jeu.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :