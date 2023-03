Vénus était peut-être aussi habitable que la Terre, avec des océans et des lacs, mais il y a seulement 3 milliards d’années

Des chercheurs américains ont déterminé que Vénus pouvait avoir des océans et des lacs il y a jusqu’à 3 milliards d’années, mais beaucoup moins profonds que ceux de la Terre.

Crédit : NASA

Vénus est aujourd’hui une planète littéralement infernale et inhabitable, mais selon certaines études, elle aurait autrefois abrité de grands océans et lacs à sa surface. Peut-être même la vie. L’étude du sort inquiétant de Vénus peut aider les astronomes à mieux comprendre l’avenir des planètes habitables (ou potentiellement habitables) comme la Terre. Mais qu’est-il arrivé aux prétendus réservoirs de la « planète de l’amour » ? Et où est passé tout l’oxygène qui aurait dû être libéré dans l’atmosphère ? La composition atmosphérique actuelle de Vénus ne parvient pas à expliquer les événements à moins qu’elle ne satisfasse à certaines conditions strictes. Grâce à une simulation mathématique, les scientifiques ont déterminé que si jamais la planète avait eu de l’eau à sa surface, cela ne serait pas arrivé avant 3 milliards d’années. De plus, les bassins ne devaient pas dépasser une profondeur moyenne de 300 m, bien inférieure à celle des océans de la Terre. Ce n’est qu’avec ces caractéristiques qu’il est possible d’expliquer l’ère habitable passée présumée de Vénus, avant de se transformer en monde extraterrestre actuel.

Les deux scientifiques américains Alexandra O. Warren et Edwin S. Kite, tous deux du Département des sciences géophysiques de l’Université de Chicago, ont déterminé que Vénus avait peut-être eu des océans et des lacs, mais pas avant 3 milliards d’années. Les deux chercheurs sont parvenus à leurs conclusions après avoir développé une simulation de la composition atmosphérique de Vénus en fonction du temps, « commençant à la fin d’une hypothétique ère habitable avec de l’eau liquide à la surface », comme indiqué dans le résumé de l’étude. Ils ont ainsi pu calculer le taux de perte d’oxygène suite à l’évaporation des lacs présumés, concluant que pour être dans la situation actuelle, les bassins devaient avoir disparu depuis très longtemps. Le résultat de cette étude contraste avec celui d’une recherche menée par des scientifiques du département de physique et d’astronomie de l’université d’Uppsala (Suède) publiée en 2019, selon laquelle Vénus aurait été habitable comme la Terre jusqu’à « seulement » 700 millions d’années.

Comme l’expliquent les experts, l’eau présente à la fin d’une ère habitable « a dû être perdue par photodissociation et fuite d’hydrogène, provoquant l’accumulation d’oxygène dans l’atmosphère ». Mais aujourd’hui, l’atmosphère vénusienne est très pauvre en oxygène, étant essentiellement composée de dioxyde de carbone (96 %) et d’azote (3 %), avec de très faibles pourcentages d’autres gaz. L’atmosphère est si dense et corrosive qu’elle provoque l’effet de serre le plus puissant du système solaire, la température de surface atteignant 464°C à une pression 90 fois supérieure à celle de notre planète. L’oxygène est très faible, de sorte que celui libéré par photodissociation a été soit libéré dans l’espace, soit capturé par du magma oxydable.

Gardant à l’esprit les près de 100 000 simulations menées par les scientifiques, menées sur de multiples paramètres tels que les concentrations actuelles d’Argon liées au volcanisme passé de Vénus, les scientifiques ont observé que seulement 0,4 % des résultats obtenaient les conditions actuelles compatibles avec une ère antérieure. habitable. Bref, les chances que Vénus ait vraiment de l’eau liquide sont peu nombreuses et liées à des conditions strictes. Les détails de la recherche « Étroite gamme de scénarios de Vénus habitables précoces permis par la modélisation de la perte d’oxygène et du dégazage radiogénique de l’argon » ont été publiés dans la revue scientifique PNAS.

