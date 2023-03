Apprenez à tirer pleinement parti de ChatGPT et à coder votre propre chatbot IA

ChatGPT a fait des vagues importantes ces dernières semaines et ces derniers mois. Bien que le bot ait été torréfié pour ses erreurs étranges et son manque de capacités de raisonnement logique, il s’est également avéré très utile pour faire gagner du temps aux gens. En fait, de nombreux travailleurs utilisent ChatGPT sans en informer leurs patrons, illustrant son utilité mais son manque d’acceptation générale dans le monde des affaires.

Au fur et à mesure que la technologie s’améliore et que d’autres grandes entreprises technologiques comme Google, Microsoft et Facebook déploient leurs propres applications d’IA, vous pouvez parier que ChatGPT deviendra une compétence plus importante sur le lieu de travail. N’attendez pas que cela se produise et prenez une longueur d’avance avec le pack complet de formation ChatGPT AI. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour une remise spéciale, aucun coupon n’est nécessaire.

Ce forfait comprend quatre cours dispensés par les meilleurs instructeurs : John Elder (cote d’instructeur 4,4/5 étoiles), Mike Wheeler (cote 4,5/5 étoiles) et Alex Genadinik (cote 4,4/5 étoiles).

Vous apprendrez les bases de ChatGPT, en comprenant comment rédiger des invites pour obtenir les meilleures informations possibles. Vous découvrirez comment utiliser ChatGPT à des fins de recherche, pour créer des points d’intrigue pour un travail fictif, rédiger une copie marketing, etc. Vous apprendrez à utiliser ChatGPT pour créer du contenu pour votre entreprise ou votre blog, et même à lancer une agitation parallèle avec ChatGPT comme outil principal.

Finalement, vous pourrez créer vos propres chatbots à l’aide d’outils comme Django, Python et Tkinter.

Plongez dans ChatGPT avant qu’il ne devienne un porte-drapeau pour les entreprises. Inscrivez-vous au pack complet de formation ChatGPT AI pour seulement 19,99 $ (au lieu de 800 $). Ne manquez pas cette opportunité spéciale.

