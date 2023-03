Lignes floues : la différence entre les entreprises sans usine et les fonderies

Comment appelleriez-vous une semi-entreprise spécialisée dans les puces à signaux mixtes produites sur des processus de fabrication de pointe ? Ceux qui connaissent l’industrie diraient qu’il s’agit d’une semi-entreprise analogique. Selon cette même définition, nous devrions peut-être considérer GlobalFoundries comme une autre société de puces analogiques.

Un ami de longue date l’a souligné et nous pensons que cela vaut la peine d’être exploré car cela nous aide non seulement à comprendre les perspectives de GlobalFoundries, mais aussi notre façon de penser les définitions de l’industrie.

A première vue, cette équivalence n’a pas de sens. GlobalFoundries est une fonderie qui fabrique des puces pour des tiers. Des sociétés analogiques comme Texas Instruments conçoivent leurs propres puces et les fabriquent parfois également.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Le monde entier a passé les trois dernières années à apprendre la différence entre les entreprises sans usine et les fonderies. Lorsque nous apparaissons sur des podcasts, c’est généralement le premier point que nous faisons. Mais creusez un peu plus et les similitudes commencent à apparaître.

Les deux sociétés fabriquent en fait des puces similaires, ou du moins des puces qui se retrouvent sur des marchés finaux similaires – infrastructure industrielle, automobile, sans fil, etc. Et toutes ces puces fonctionnent très bien sur les processus de pointe. GlobalFoundries est sorti du tapis roulant de la loi de Moore à 16 nm, et la plupart des puces de Texas Instruments utilisent des processus encore plus anciens. Il s’agit du domaine analogique et les signaux analogiques ne s’échelonnent pas comme le font les processeurs numériques, de sorte que les processus matures fonctionnent très bien la plupart du temps.

Les gens diront que GlobalFoundries n’a pas de concepteurs de puces, une capacité majeure qui est totalement dépourvue de personnel. C’est vrai, sauf que les entreprises analogiques sans usine ont tendance à travailler beaucoup plus étroitement avec leurs opérations de fabrication. Il y a beaucoup plus de possibilités d’allers-retours, donc bien que GF ne parle pas vraiment aux clients finaux, ils finissent par faire une grande partie du travail de conception.

Les deux sociétés ne sont donc pas identiques, mais elles sont assez similaires. Ils fabriquent des produits similaires pour des marchés finaux similaires et siègent à des endroits similaires dans des processus semi-finis. À l’avenir, il est probablement logique de considérer GlobalFoundries comme une société analogique. Pour GF, cela indique probablement que son avenir repose sur la conviction de certaines des plus petites entreprises analogiques de sous-traiter leur production à GF et de renoncer à l’expansion des capacités.

Théoriquement, GlobalFoundries pourrait même commencer à travailler directement avec les clients finaux. Nous savons qu’ils ont signé un accord avec Ford pendant la crise de capacité, mais d’après ce que nous pouvons dire, ce n’est pas exactement une entreprise bien raisonnée avec des objectifs finaux stratégiques clairs. Mais il ne leur est pas impossible de s’engager dans cette voie.

Nous allons probablement voir beaucoup plus de flou comme celui-ci. Il était une fois, les entreprises de semi-remorques faisaient toutes leur propre fabrication. Et bien qu’il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles des usines de pointe seront construites par des fonderies (20 milliards de dollars par usine), pour tous les autres, l’argument économique en faveur de la scission des deux doit être repensé.

Les récentes pénuries de capacité ont réveillé beaucoup de gens à cette réalité. La loi de Moore ne fonctionnant plus à plein régime, de nombreuses entreprises commenceront à envisager à nouveau de faire de la fabrication une compétence de base. Le pendule ne va jamais reculer complètement et éclipser le modèle sans fables, et le pendule ne s’arrête pas non plus.

