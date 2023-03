Une étude Apple Watch révèle que la plupart d’entre nous ne dorment pas assez chaque nuit

En utilisant les données de l’étude Apple Heart and Movement, recueillies par Apple Watch, les chercheurs affirment que la plupart des gens ne dorment pas assez chaque nuit. La recherche, publiée ce mois-ci par le Brigham and Women’s Hospital, est basée sur des données sur le sommeil recueillies auprès de plus de 42 000 utilisateurs d’Apple Watch.

Étude sur le suivi du sommeil Apple Watch

Comme l’a souligné ABC News, les chercheurs du Brigham and Women’s Hospital ont analysé plus de 2,9 millions de nuits de sommeil d’utilisateurs d’Apple Watch. Ils ont constaté que seulement 31 % de ces personnes dormaient au moins sept heures par nuit, ce qui est le minimum recommandé pour les adultes en bonne santé.

L’American Heart Association recommande sept à neuf heures de sommeil par nuit. Ne pas dormir au moins sept heures peut vous exposer à un risque de « maladie cardiovasculaire, de déclin cognitif et de démence, de dépression, d’obésité et d’hypertension artérielle, de glycémie et de taux de cholestérol ».

Les chercheurs ont recueilli leurs données par le biais de l’étude Apple Heart and Movement. Cette étude a été annoncée pour la première fois par Apple en 2019, et n’importe qui peut y participer en utilisant l’application Apple Health ou l’application Apple Research sur son iPhone.

Grâce à ces données, les chercheurs ont pu glaner un certain nombre de points de données intéressants :

En semaine, les gens se couchent avant 12 h 66,4 % du temps, mais ce nombre chute à 56,6 % le week-end.

Washington avait la plus forte proportion de personnes dormant plus de 7 heures avec 38,3 %. Hawaï se classe au dernier rang avec 24,2 %.

Pour les participants qui avaient partagé au moins 10 nuits de données sur le sommeil (un total de 42 455 participants), la durée moyenne de sommeil par individu était de 6 heures et 27 minutes.

Malgré les différences au niveau des États, dans tous les États, moins de 40 % des résidents respectaient la durée de sommeil recommandée par l’AHA.

Ce n’est que la première partie de l’étude du Brigham and Women’s Hospital. Les chercheurs disent que la deuxième partie de la série « Life’s Essential 8 » sera bientôt publiée.

En attendant, dites-nous ce que vous pensez de ces résultats sur nos réseaux sociaux. Utilisez-vous votre Apple Watch pour le suivi du sommeil ? Si oui, quel genre de résultats voyez-vous ?

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :