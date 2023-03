Le design officiel et les spécifications étonnantes du Redmi Note 12 4G sont révélés

Sudhanshu Ambhore, un initié de l’industrie de la téléphonie mobile, a récemment partagé une série d’images de haute qualité de la version mondiale du téléphone Redmi Note 12 4G sur Twitter. Alors que sa première officielle devrait avoir lieu avant la fin du mois de mars. Il y a déjà plusieurs détails intéressants sur ce nouveau smartphone passionnant.

Tout ce que vous devez savoir sur le Redmi Note 12 4G

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Redmi Note 12 4G est qu’il s’agira du premier modèle de smartphone au monde basé sur le SoC Qualcomm Snapdragon 685. Bien que cette puce n’ait pas encore été officiellement présentée, des données préliminaires suggèrent qu’elle différera du Snapdragon 680 standard en ayant une fréquence de processeur augmentée à 2,8 GHz. Cela indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à des vitesses de traitement plus rapides et à des performances plus fluides du téléphone dans son ensemble.

Un autre détail intéressant concernant le Redmi Note 12 4G est qu’il sera livré avec le système d’exploitation Android 13 et l’interface MIUI 14. Il s’agit d’une combinaison impressionnante qui offrira aux utilisateurs une expérience simplifiée et conviviale. Ainsi que l’accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour.

En termes de spécifications matérielles, le Redmi Note 12 4G sera livré avec 4 Go de RAM en standard. Le téléphone comportera également un écran AMOLED de 6,67 pouces. Avec une résolution Full HD+ et une fréquence d’images de 120 Hz. Cela indique que les utilisateurs peuvent profiter d’un affichage cristallin avec des graphismes et une lecture vidéo fluides et réactifs. De plus, le téléphone aura un appareil photo avec des capteurs offrant une résolution de 50, 8 et 2 mégapixels. Ainsi qu’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W.

Sudhanshu Ambhore a la réputation de partager des informations privilégiées sur les smartphones à venir avant leurs dates de sortie officielles. Avec un palmarès aussi impressionnant, nous pouvons être sûrs que le Note 12 4G sera un smartphone révolutionnaire. Il offrira aux utilisateurs un nouveau niveau de performances, de vitesse et de fonctionnalités.