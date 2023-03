Comment Apple Music pourrait bénéficier de la mauvaise refonte de Spotfiy

Hier, Spotify a annoncé ce qu’il a décrit comme sa « plus grande évolution à ce jour », avec un nouveau flux d’accueil de style TikTok qui combine de la musique, des podcasts, des livres audio et plus encore dans un seul flux. La refonte a reçu pas mal de critiques de la part des fans de musique – et cela pourrait représenter une opportunité majeure pour Apple Music. Écoutez-moi…

Le nouveau design de Spotify

UN regarde vite la réponse à la couverture de la nouvelle interface Spotify révèle que la plupart des utilisateurs n’en sont pas très satisfaits. Les plaintes portent sur Spotify qui essaie d’en faire « trop ​​​​en même temps », ce qui rend plus difficile la recherche de musique et de listes de lecture.

Cela a été un problème croissant pour Spotify, car il a tenté de s’entasser de plus en plus dans la même application. L’entreprise a dépensé beaucoup d’argent en podcasts et en livres audio, et elle a du mal à susciter l’engagement des utilisateurs pour justifier ces investissements.

Spotify pensait apparemment que ce nouveau design pourrait être gagnant-gagnant : plus convivial pour ce que les utilisateurs veulent réellement tout en favorisant l’engagement envers des offres non musicales, comme les podcasts et les livres audio. Peut-être, sans surprise, ce n’est pas le cas.

Une ouverture pour Apple Music

Personnellement, je m’essaye à Spotify mais j’utilise principalement Apple Music. J’apprécie certaines des listes de lecture organisées par Spotify, mais cette refonte m’a permis de ne jamais revenir à Spotify à plein temps. Dans le même temps, cependant, j’espère qu’Apple verra cela comme une opportunité d’améliorer Apple Music et d’inciter les utilisateurs mécontents de Spotify à rejoindre son service à la place.

L’application Spotify repensée est mauvaise, mais Apple Music n’est pas génial. L’application Apple Music est obsolète, lente et difficile à naviguer dans de nombreux endroits différents. Mais il y a une chose qu’Apple Music a à faire : Apple n’essaie pas d’en faire trop.

À quelques petites exceptions près, l’application Apple Music est axée sur la musique. Vous ne trouverez pas de livres audio et de podcasts encombrant l’expérience. Les podcasts ne sont pas insérés au hasard dans vos listes de lecture Apple Music. Vous ouvrez l’application et êtes accueilli avec un accès rapide à vos albums, chansons et artistes les plus récents.

C’est quelque chose sur lequel je veux qu’Apple s’appuie. A l’heure où Spotify fait le contraire, Apple devrait doubler Apple Music en tant que service de streaming musical en :

Amélioration de la vitesse et de la fiabilité de l’application Apple Music.

Faciliter la refonte des chansons/albums/artistes que vous n’avez pas écoutés depuis un moment.

Ajout de la prise en charge du fondu enchaîné sur iPhone et iPad.

Continuer à payer aux artistes un taux de redevance beaucoup plus élevé que Spotify.

Investir dans une fonctionnalité de style « Spotify Connect » pour le contrôle multi-appareils (ou améliorer AirPlay).

Intégrer davantage de fonctionnalités sociales, telles que des listes de lecture collaboratives.

Dan Moren a écrit un excellent article pour Macworld la semaine dernière, mettant en évidence différents endroits où Apple peut améliorer l’expérience d’écoute musicale. Presque tout ce qu’il mentionne dans son article a encore plus de poids maintenant que Spotify a clairement indiqué que la musique n’était pas son seul objectif.

À ce stade, je me demande si la musique est même l’objectif numéro un de Spotify, sans parler de son seul objectif. Apple a l’occasion de nous montrer son engagement envers Apple Music, et cela pourrait attirer des utilisateurs mécontents de Spotify pour augmenter ses précieux revenus de service.

Espérons que les mises à jour de cette année pour iOS 17 et macOS 14 incluent des mises à jour notables d’Apple Music.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :