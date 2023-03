Super Metroid a été recompilé et porté sur PC

En un mot : l’un des meilleurs jeux de l’ère Super Nintendo en est aux premiers stades de son portage sur PC. Il reste beaucoup de travail, mais il semble être dans un état jouable sur une plate-forme entièrement différente.

Super Metroid est arrivé en 1994 en tant que troisième volet officiel de la série Metroid et pour beaucoup, il représente le summum de la franchise. Vous incarnez Samus Aran, un chasseur de primes en mission sur la planète Zebes pour récupérer une créature Metroid volée par l’antagoniste Ridley.

Selon GBAtemp, le projet est une « recompilation » de l’original – un terme signifiant qu’il a été refait en C/C++ pour imiter/ressembler au code original lors de la compilation. La plupart des jeux de l’ère 8 bits et 16 bits ont été créés en utilisant l’assemblage (65c816 pour la puce Ricoh 5A22 de Super Nintendo), ce qui en fait un exploit impressionnant. Il relèverait de la licence MIT.

Super Metroid a cloué plusieurs éléments clés qui aident à faire un grand jeu. Les graphismes n’étaient pas les meilleurs que nous ayons jamais vus sur la SNES, mais le scénario, le gameplay et les commandes ont plus que compensé les défauts visuels. L’exploration était le nom du jeu et Super Metroid a remporté un grand chelem ici. La manière non linéaire avec laquelle vous pouvez vous attaquer aux combats de boss et progresser dans le jeu en a fait un pilier de la communauté moderne du speedrun.

Tout aussi impressionnante est la bande originale du jeu, une véritable classe de maître dans la composition musicale qui augmente de manière exponentielle l’immersion. La bande-son est de toute beauté, à la hauteur de la qualité du travail livré dans Donkey Kong Country.

Les personnes intéressées à bricoler avec la première version sont invitées à se rendre sur GitHub et à récupérer les fichiers nécessaires. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version très ancienne qui contient sans aucun doute de nombreux bugs et un code désordonné. Non pas que vous ayez également besoin de votre propre ROM Super Metroid car le référentiel n’inclut aucun des actifs du jeu d’origine.

