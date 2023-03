Android 14 Developer Preview 2 est lancé : voici les nouveautés

Les utilisateurs d’Android attendent avec impatience la sortie de la prochaine version du système d’exploitation, Android 14. Alors que la date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée, Google a donné un aperçu de ce qui va arriver avec le Developer Preview 2 (DP2) récemment lancé. Cette dernière mise à jour offre aux utilisateurs un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations qui devraient être incluses dans la version finale.

Il est important de noter qu’Android 14 est toujours en développement et n’est pas encore prêt pour une utilisation publique. La sortie de Developer Preview 2 permet aux développeurs de tester leurs applications et de s’assurer de la compatibilité avec les nouvelles fonctionnalités avant la sortie officielle. En attendant, examinons de plus près les nouvelles fonctionnalités qu’apporte Android 14 DP2.

Nouvelles fonctionnalités sur Android 14 Developer Preview 2

Améliorations pour différents facteurs de forme

Google a travaillé pour améliorer le comportement du système d’exploitation sur différents appareils, tels que les tablettes et les pliables. Avec Android 14, ils vont encore plus loin en introduisant des bibliothèques pour implémenter un stylet à faible latence et la prédiction de mouvement. Cela indique que les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plus fluide et plus réactive lorsqu’ils utilisent des appareils avec différents facteurs de forme.

Fonctionnalités de sécurité et de confidentialité améliorées

Ces dernières années, il y a eu une préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité en ligne. Pour y remédier, Android 14 comportera des mesures de sécurité et de confidentialité renforcées. L’une des améliorations notables est le nouveau gestionnaire d’autorisations, qui inclut de nouvelles options lorsqu’une application doit accéder à notre galerie. Les utilisateurs peuvent désormais choisir d’autoriser l’accès complet, de ne pas l’autoriser ou de choisir les images à partager temporairement.

Le Credential Manager verra également une amélioration dans Android 14. Google vise à encourager les utilisateurs à cesser d’utiliser des mots de passe et à utiliser à la place d’autres méthodes telles que les empreintes digitales.

Meilleure performance

Google s’efforce toujours d’améliorer les performances de son système d’exploitation. Android 14 DP2 inclut plusieurs améliorations de performances, telles qu’une nouvelle gestion de la mémoire et des notifications. Un changement majeur est que les applications mises en cache ne fonctionneront plus en arrière-plan, à l’exception de celles des API spécifiques. Cela aidera à réduire l’utilisation des ressources et à améliorer les performances globales de l’appareil.

Configuration de la langue

Android 14 apportera également des améliorations à la configuration de la langue. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter d’autres options en fonction de leurs préférences régionales, telles que les unités de température, les systèmes de numérotation et le début de la semaine. La nouvelle API centralise ces paramètres régionaux pour éviter que les utilisateurs n’aient à configurer chaque application séparément.

Modifications apportées aux magasins d’applications alternatifs

Dans Developer Preview 2, Android 14 introduit des modifications dans les magasins d’applications alternatifs. Si une application est installée à partir d’un magasin externe, elle pourra être mise à jour. Cela indique que les utilisateurs ne dépendront pas uniquement du Google Play Store pour les mises à jour des applications.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Smartphones compatibles Android 14 Developer Preview 2 :

Il convient de noter que l’aperçu n’est actuellement disponible que pour une gamme limitée de smartphones. Qui font tous partie de la propre gamme Pixel de Google.

Historiquement, Google a principalement limité la disponibilité de ses aperçus pour développeurs à ses propres appareils, dans le but de fournir aux développeurs une plate-forme cohérente pour tester leurs applications. Cependant, avec la popularité croissante d’Android et la diversité croissante des appareils exécutant le système d’exploitation, il y a eu une demande croissante pour un support plus large.

Malgré cela, pour le moment, les appareils suivants sont les seuls compatibles avec Android 14 Developer Preview 2 :

Google Pixel 7 Pro GooglePixel 7 GooglePixel 6a Google Pixel 6 Pro GooglePixel 6 GooglePixel 5a GooglePixel 5 GooglePixel 4a 5G

Il convient de noter que cette liste est susceptible de changer au fur et à mesure que l’aperçu progresse vers sa sortie officielle. Avec Google ajoutant potentiellement la prise en charge d’appareils supplémentaires à l’avenir. Cependant, à l’heure actuelle, seuls les propriétaires des appareils Pixel mentionnés ci-dessus pourront profiter des nouvelles fonctionnalités et modifications apportées par Android 14.

Pour les développeurs, cette disponibilité limitée de l’aperçu du développeur indique qu’ils devront concentrer leurs efforts de test sur les appareils Pixel pris en charge. Cependant, avec une gamme croissante de fonctionnalités et de capacités qui seront introduites dans Android 14, cet aperçu offre aux développeurs une opportunité importante de s’assurer que leurs applications sont entièrement optimisées et prêtes pour le nouveau système d’exploitation.

Bien sûr, il convient de rappeler qu’en tant qu’aperçu pour les développeurs, Android 14 n’est pas encore totalement stable et peut contenir des bugs ou d’autres problèmes susceptibles d’avoir un impact sur les performances. En tant que tel, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur des appareils essentiels à une utilisation quotidienne.

En résumé, la sortie d’Android 14 Developer Preview 2 marque une étape passionnante pour les développeurs et les utilisateurs d’Android. Bien que l’aperçu soit actuellement limité à une gamme sélectionnée d’appareils Pixel, il offre aux développeurs une opportunité importante de tester et d’optimiser leurs applications avant la sortie officielle du nouveau système d’exploitation. Avec une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui seront introduites. Android 14 semble être l’une des mises à jour les plus importantes du système d’exploitation de ces dernières années. Et nous avons hâte de voir comment cela évoluera au cours des prochains mois.

Verdict

Alors qu’Android 14 DP2 nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre de la prochaine version du système d’exploitation, il est important de se rappeler qu’il est toujours en développement. La version finale devrait être publiée à l’été ou à l’automne. Ainsi, les utilisateurs peuvent s’attendre à découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations sur lesquelles Google a travaillé. Des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité améliorées aux améliorations des performances et de la configuration de la langue, Android 14 promet d’être une mise à jour importante pour les utilisateurs d’Android.