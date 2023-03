L’interdiction de TikTok est maintenant plus proche que jamais ; voici les derniers développements

Une interdiction de TikTok se rapproche dangereusement, dangereusement aux États-Unis. Mardi, le Congrès a dévoilé un projet de loi, le RESTRICT Act, qui donnerait à l’administration Biden le pouvoir d’interdire des applications comme TikTok si elles présentent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis.

Ce projet de loi a déjà reçu l’aval de l’administration Biden elle-même, qui a appelé le Congrès à l’adopter « rapidement ».

La loi RESTRICT

La loi RESTRICT donnerait au secrétaire au Commerce la possibilité de « réduire les risques indus ou inacceptables » pour la sécurité nationale en interdisant les applications associées à des adversaires étrangers. Le projet de loi a été officiellement présenté par le sénateur Mark Warner, un démocrate de Virginie, qui dirige la commission sénatoriale du renseignement.

Dans un communiqué, le sénateur Warner a expliqué que si l’accent est actuellement mis sur TikTok et sa société mère ByteDance, la législation dans ce domaine doit être suffisamment large pour répondre également à d’autres préoccupations potentielles.

« Aujourd’hui, la menace dont tout le monde parle est TikTok, et comment cela pourrait permettre la surveillance par le Parti communiste chinois, ou faciliter la propagation de campagnes d’influence malveillante aux États-Unis. Avant TikTok, cependant, c’était Huawei et ZTE, qui menaçaient notre réseaux de télécommunications nationaux. Nous avons besoin d’une approche globale basée sur les risques qui s’attaque de manière proactive aux sources de technologies potentiellement dangereuses avant qu’elles ne s’implantent en Amérique, donc nous ne jouons pas à Whac-A-Mole et ne nous efforçons pas de les rattraper une fois qu’elles sont déjà omniprésentes.

La loi RESTRICT bénéficie déjà du support de l’administration Biden, rapporte CNBC. Dans un communiqué, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a exhorté le Congrès « à agir rapidement pour envoyer le projet de loi au bureau du président ».

«Cette législation habiliterait le gouvernement des États-Unis à empêcher certains gouvernements étrangers d’exploiter des services technologiques opérant aux États-Unis d’une manière qui présente des risques pour les données sensibles des Américains et notre sécurité nationale. Surtout, cela renforcerait notre capacité à faire face aux risques dédiés posés par des transactions individuelles et aux risques systémiques posés par certaines catégories de transactions impliquant des pays préoccupants dans des secteurs technologiques sensibles. Cela nous aidera à faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui et à empêcher que de tels risques ne se présentent à l’avenir. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les démocrates et les républicains sur ce projet de loi et exhortons le Congrès à agir rapidement pour l’envoyer au bureau du président.

Dénonciateur TikTok

Enfin, Axios rapporte ce matin que « les contrôles d’accès de TikTok sur les données des utilisateurs américains sont beaucoup plus faibles que ne le dit la société ». Le dénonciateur aurait partagé ses affirmations avec le sénateur Josh Hawley, qui a ensuite écrit une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Le dénonciateur affirme :

« J’ai vu des ingénieurs de première main basés en Chine basculer vers des ensembles de données non chinois et créer des tâches planifiées pour sauvegarder, agréger et analyser des données », ajoutant que « TikTok et ByteDance sont fonctionnellement la même entreprise ».

Interdiction de TikTok : la réponse de TikTok

Tel que rapporté par Bloomberg, TikTok a ses propres idées sur la manière dont ces préoccupations doivent être traitées. Dans un communiqué, la porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, a expliqué que le Comité des investissements étrangers aux États-Unis devrait finaliser l’accord sur lequel les deux parties ont travaillé ensemble :

« Le moyen le plus rapide et le plus approfondi de répondre à toute préoccupation de sécurité nationale concernant TikTok est que Cfius adopte l’accord proposé sur lequel nous avons travaillé avec eux pendant près de deux ans », a déclaré mardi la porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, dans un communiqué. « Nous attendons que Cfius finalise notre accord depuis plus de six mois maintenant, alors que notre statut a été débattu en public d’une manière qui est dissociée des faits de cet accord et de ce que nous avons déjà réalisé. »

Ce qu’il adviendra finalement de cette situation reste à voir. Mais avec les démocrates, les républicains et l’administration Biden exprimant tous leur support à la loi RESTRICT, la situation semble plus grave que jamais pour TikTok.

