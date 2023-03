Cette vidéo de Grand Theft Auto 6 montre à quoi pourrait ressembler l’incroyable Vice City

On dirait que Grand Theft Auto 6 prend une éternité, n’est-ce pas ? Eh bien, il y a eu beaucoup de nouvelles qui ont circulé à ce sujet. Et compte tenu du fait que le jeu avait déjà eu une fuite majeure auparavant, GTA 6 pourrait être juste au coin de la rue. Mais tous les fans ne sont pas prêts à attendre. Alors, on a pris la liberté et on a jeté un coup d’œil à tout le monde.

Creator TeaserPlay vient de réorganiser Grand Theft Auto: San Andreas et nous a montré à quoi aurait pu ressembler son édition définitive. Maintenant, le fan de GTA envisage Grand Theft Auto 6 dans Unreal Engine 5.

Vice City réinventé dans GTA 6 UE 5 Remake

Les fuites précédentes concernant Grand Theft Auto 6 ont déjà confirmé qu’il y aura un personnage principal féminin. Il nous a également donné des informations sur la carte. C’est-à-dire que GTA 6 aura à nouveau des joueurs errant dans Vice City. Eh bien, le remake UE5 de TeaserPlay se concentre exactement sur cela.

Cela dit, ce remake n’est pas le premier fan content de Grand Theft Auto 6. Cependant, c’est sûrement le plus récent et le plus beau. Et Rockstar devrait certainement prendre quelques indices de tous ces éléments de contenu créés par des fans. Après tout, GTA 5 est sorti en 2013, ce qui semble être une éternité.

Il est grand temps pour Rockstar de nous donner des informations solides sur la date de sortie. En parlant de cela, il y a eu des spéculations sur le lancement, ce qui indique que le jeu pourrait sortir fin 2023 ou début 2024. Et tout récemment, 50 cents ont indiqué qu’il pourrait jouer un rôle dans GTA 6.

Donc, de manière réaliste, GTA 6 pourrait bien être au coin de la rue. Mais jusque-là, tout ce que les fans peuvent faire est d’imaginer le jeu à venir et de publier du contenu tel que celui-ci de TeaserPlay.