Elon Musk a enfin de bonnes nouvelles sur Twitter pour nous

Une nouvelle fonctionnalité cruciale est sur le point d’apparaître sur Twitter. Selon certaines informations, cette fonctionnalité faisait partie des projets d’Elon Musk depuis son rachat du réseau social en novembre dernier. Reste à savoir si tout le monde pourra utiliser cette fonctionnalité gratuitement. Elon Musk avait beaucoup d’idées pour le réseau de médias sociaux lorsqu’il l’a acheté à la fin de l’année dernière. Nous pouvons mentionner Twitter Blue ainsi que des méthodes de communication contemporaines comme le chat en direct ou la sécurité des messages directs. Cependant, comme nous le savons tous, le licenciement de milliers d’employés de Twitter a laissé le magnat face à de nombreux défis. Évidemment, cela a retardé certaines de ses initiatives.

Mais les choses avancent. Elon Musk a déclaré dimanche 5 mars que le cryptage des messages privés était en cours et serait mis en place en mars.

Une fonctionnalité tant attendue est sur le point d’arriver sur Twitter

« Nous visons à déployer la capacité de répondre aux DM en utilisant n’importe quel emoji de réaction ainsi que le cryptage plus tard ce mois-ci », Elon Musk tweeté mardi dernier.

Les utilisateurs du réseau social souhaitent depuis longtemps une couche de sécurité supplémentaire. Et pour cause, il est déjà disponible sur de nombreuses applications, dont Facebook Messenger, WhatsApp et Signal. On peut supposer que Twitter est en retard sur ses rivaux. Gardez à l’esprit que les messages directs ne sont pas protégés contre le piratage ou le pillage de données s’ils ne sont pas cryptés. Les employés de Twitter peuvent également le voir, même si nous supposons que ce n’est pas actuellement une préoccupation majeure pour eux. Le cryptage des DM reste une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui privilégient ce mode de communication, notamment pour les réunions éventuellement sensibles.

Chiffrement des DM accessible à tous ?

Il n’est pas clair si Twitter cryptera les données envoyées aux utilisateurs ou si cette fonction ne sera disponible que pour les abonnés Twitter Blue qui paient une redevance mensuelle. On ne peut qu’espérer que Twitter ne commettra pas l’erreur de réserver le cryptage des DM aux seuls utilisateurs de son service payant compte tenu des risques sérieux concernant la sécurité de la vie privée et des données personnelles. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il existe déjà un antécédent, à savoir l’authentification à deux facteurs par SMs qui n’est disponible pour les utilisateurs de Twitter Blue que depuis fin février.

Mais gardez à l’esprit que Twitter travaille depuis longtemps sur le cryptage des messages directs. Le réseau social a été touché par une faille de l’API en 2018 qui permettait aux utilisateurs de se frayer un chemin dans les messages directs d’autres utilisateurs. Espérons qu’Elon Musk tienne parole et permette à tous d’en profiter sans avoir à sortir son portefeuille.

