Realme C55 lancé avec un type spécial d’île dynamique

Comme promis, Realme a dévoilé aujourd’hui le Realme C55, dont l’une des caractéristiques les plus remarquables est une Tiny Capsule de type Dynamic Island. Cela fait du C55 le premier smartphone Realme à l’avoir. Les avertissements de batterie faible, l’état de charge du téléphone et l’utilisation des données seront tous affichés sur la Mini Capsule. Par ailleurs, il affichera votre distance de marche quotidienne et le nombre total de pas. L’utilisation des données et le nombre de pas, en revanche, ne seront pas accessibles tout de suite mais plutôt via une mise à jour OTA.

Caractéristiques du Realme C55

La charge SuperVOOC de 33 W sur le Realme C55 est une autre première pour la série C. Le C55 se charge désormais plus rapidement que tout autre téléphone de la série C, dépassant la charge de 18 W du C35. Realme a récemment déclaré que la plupart de ses smartphones de la série C offriraient une charge de 33 W ou plus rapide en 2023. Cela indique que nous ne verrons aucun appareil Realme de la série C se charger plus lentement que 33 W cette année.

Cela dit, le Realme C55 tire sa puissance du SoC Helio G88 et offre jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage prêts à l’emploi. Il exécute également Realme UI 4.0, qui est basé sur Android 13. De plus, il offre un emplacement pour carte microSD dédié jusqu’à 1 To d’extension de stockage.

Un écran FullHD + 90 Hz de 6,72 pouces avec une luminosité maximale de 680 nits sert de pièce maîtresse du Realme C55. Néanmoins, comme il est intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit du châssis du téléphone, il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Trois caméras composent le système de caméras du C55 : une caméra selfie 8MP orientée vers l’avant, une caméra principale 64MP orientée vers l’arrière et un capteur de profondeur. Certaines caractéristiques notables du Realme C55 incluent NFC, USB-C et une prise casque 3,5 mm. Il a le réglage audio de Dirac et mesure 7,89 mm d’épaisseur.

Couleurs, disponibilité et prix du Realme C55

Il existe deux options de couleur pour le Realme C55 : Rainy Night et Sunshower. Il en coûte 2 499 000 IDR (160 $/150 €) pour la variante 6 Go/128 Go et 2 999 000 IDR (195 $/180 €) pour le modèle 8 Go/256 Go. Le 8 mars à 12h00 heure locale, il sera en vente en Indonésie avec une remise unique de 100 000 IDR (6 $ ou 6 €) sur les deux variantes.