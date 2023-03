Huit des 10 smartphones les plus vendus en 2022 étaient des iPhones

Vue d’ensemble : l’iPhone 13 d’Apple a été le smartphone le plus vendu en 2022, représentant 5 % des ventes mondiales de smartphones pour l’année. Encore plus impressionnant est le fait que les combinés Apple ont capturé huit places dans la liste des 10 smartphones les plus vendus.

Selon le suivi des ventes de smartphones de Counterpoint Research, les trois smartphones les plus vendus l’année dernière provenaient d’Apple : l’iPhone 13 susmentionné, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max, dans cet ordre.

La société de recherche a déclaré que l’iPhone 13 représentait 28% des ventes d’iPhone et était le téléphone le plus vendu chaque mois depuis son lancement en septembre 2021 jusqu’en août 2022, juste avant le lancement de la série iPhone 14. L’iPhone 14 Pro Max a pris la première place en septembre et l’a conservée jusqu’en novembre, l’iPhone 14 standard revendiquant la première place au cours du dernier mois de 2022.

Le Galaxy A13 de Samsung a capturé la quatrième position au classement général pour 2022, mais après cela, il y avait cinq iPhones de plus successivement. Le Galaxy A03 de Samsung est arrivé à la 10e place avec une part de 1,1 % du marché total.

Le Galaxy A13 et le Galaxy A03 de Samsung sont tous deux des modèles d’entrée de gamme et les deux seuls téléphones de la liste qui ne prennent pas en charge la connectivité 5G. Les deux ont bien performé sur les marchés en développement comme l’Inde, les Caraïbes et l’Amérique latine (CALA), le Moyen-Orient et l’Afrique.

Collectivement, les téléphones du top 10 représentaient 19% des ventes mondiales totales de smartphones en 2022. Counterpoint pense que la part de marché collective des 10 meilleurs combinés augmentera cette année alors que les entreprises cherchent à éliminer leurs stocks et à optimiser les lancements de produits.

Par ailleurs, la société de recherche s’attend à ce que les marques continuent à affiner leurs portefeuilles afin de minimiser la cannibalisation. Nous avons déjà vu cela se produire au cours des deux dernières années, le nombre de modèles de smartphones actifs sur le marché étant passé de 4 200 en 2021 à près de 3 600 l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :