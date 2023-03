Pratique : le nouveau bracelet sport Apple Watch « Electric Blue » en édition limitée de Nomad

Nomad a lancé aujourd’hui une nouvelle variante de son Apple Watch Sport Band. L’édition limitée « Electric Blue » offre une touche de couleur vive pour le printemps. Lisez la suite pour un aperçu pratique de ce nouveau groupe Apple Watch et de certains des avantages au-delà du propre Sport Band d’Apple.

J’ai testé l’édition limitée Electric Blue Nomad Sport Band avec mon Apple Watch Ultra. Il a le même design et les mêmes caractéristiques éprouvés que le Nomad Sport Band existant dans une nouvelle couleur en édition limitée.

Soit dit en passant, Apple vient de lancer ses nouvelles couleurs de bracelet de montre de printemps ce matin, mais le bleu électrique de Nomad a un ton plus riche et plus vibrant que le nouveau groupe « Sky » Sport d’Apple qui est une teinte pastel en sourdine.

Le nouveau bleu électrique de Nomad me rappelle la toute première pomme bleue utilisée pour l’Apple Watch Sport Band d’origine en 2015.

Caractéristiques du bracelet sport nomade

Caoutchouc fluoroélastomère FKM

100% étanche

Canaux de ventilation intérieurs

Goupille de fermeture en aluminium sur mesure

Taille 150 mm – « taille unique » pour les montres Apple 45 et 49 mm

Conçu pour Apple Watch Ultra, Series 8, 7, 6, SE et toutes les versions précédentes d’Apple Watch

Prix ​​: 59,95 $

Comme je l’ai partagé lorsque j’ai déjà examiné le Nomad Sport Band, j’apprécie que la conception de la goupille de fermeture en forme de pilule offre un ajustement plus sûr que la goupille en forme de boule qu’Apple utilise avec son Sport Band. Le Nomad Sport Band offre également un réglage complet.

Comme la couleur High Volta en édition limitée, j’aime beaucoup le dynamisme du bleu électrique. Je pense que cela semble net avec Apple Watch Ultra et ira bien avec n’importe quelle autre finition Apple Watch.

Si vous n’avez jamais essayé le Sport Band de Nomad auparavant, les canaux de ventilation améliorent vraiment le flux d’air pour une expérience plus respirante par rapport au design plat du Sport Band d’Apple. J’utilise les Sport Bands de Nomad depuis plus d’un an et ils sont confortables pour une utilisation toute la journée.

Canaux de ventilation à l’arrière du Nomad Sport Band

Une chose à noter pour Apple Watch Ultra, même si l’ajustement est parfait avec la nouvelle Apple Watch lorsque le Nomad Sport Band est installé, il y a un petit changement dans la tolérance où le groupe se connecte.

Pour une solution simple, vous pouvez simplement utiliser votre doigt pour appuyer sur la broche centrale en forme de pilule noire sur le bord de chaque bracelet Sport Band lorsque vous le glissez dans l’Ultra (cela ne sera pas un problème sur les autres modèles d’Apple Watch ).

Procurez-vous l’édition limitée Electric Blue

Vous pouvez maintenant vous procurer le bracelet sport Nomad Electric Blue pour Apple Watch pour une durée limitée. Il est conçu pour les montres Apple 45/49 mm de taille M/L 150 mm (convient à la plupart des poignets), au prix de 59,95 $. Les autres couleurs incluent le gris lunaire, le vert cendré, le bleu marine, l’ultra orange et le noir.

