L’US Air Force paie 75,5 millions de dollars pour un réseau de 25 000 milles carrés pour protéger ses silos nucléaires et partager des données

En bref : il est triste de constater que nous vivons à une époque troublante, comme le montre la fréquence de la fin du monde passant de 90 secondes à minuit, le plus proche que nous ayons jamais été d’atteindre la destruction totale. À ce titre, l’US Air Force intensifie ses efforts pour protéger ses silos de missiles nucléaires et vient d’attribuer un contrat de 75,5 millions de dollars à la société new-yorkaise Persistent Systems pour le plus grand réseau ad hoc sans fil au monde.

Persistent Systems déploiera son réseau d’opérations régionales basé sur l’infrastructure (IRON) pour l’Air Force Global Strike Command, créant un réseau unifié sécurisé pour 400 silos de missiles nucléaires à portée intercontinentale Minuteman III opérationnels situés à travers les États-Unis, écrit Interesting Engineering.

Au service du programme Regional Operating Picture (ROP) de l’US Air Force, IRON couvrira une zone géographique de 25 000 milles carrés, ce qui en fera le plus grand réseau ad hoc sans fil au monde. Il connecte les réseaux périphériques MANET, qui permettent aux aviateurs de partager des données vocales, vidéo, de chat, de capteur et GPS, en un seul réseau unifié de sensibilisation à l’espace de combat pour une meilleure connaissance de la situation.

Environ 700 systèmes IRON seront installés dans cette immense zone. Ils utilisent un système d’antenne MANET intégré facile à déployer sur des tours et des poteaux fixes, connectant 75 centres d’opérations et plus de 1 000 véhicules des forces de sécurité.

« Les bases militaires américaines peuvent s’étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés, et dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de moyen dynamique et à large bande passante pour le personnel du quartier général de suivre et de rester en contact fiable avec le personnel de sécurité patrouillant dans cette vaste zone », a déclaré Adrien Robenhymer, vice-président du développement commercial de Persistent. « Si le personnel rencontrait des problèmes sur le terrain, il ne bénéficierait pas du support efficace d’un centre d’opérations. »

Avec la ROP en place, le personnel militaire sur un champ de missiles pourra maintenir une communication constante à travers les tours avec un centre d’opérations (OC), tandis que le personnel de l’OC pourra suivre les mouvements et connaître l’emplacement précis des forces de sécurité sur une carte numérique. ROP sera initialement déployé sur les bases aériennes de Malmstrom, Minot et FE Warren.

Au-delà de la connaissance de la situation, IRON facilite un espace de combat entièrement numérique qui relie plusieurs systèmes et programmes d’armes dans un réseau unifié. « Il fournit la base sur laquelle un véritable système de commandement et de contrôle conjoint de tous les domaines (JADC2) pourrait être construit », a déclaré Robenhymer.

Les systèmes IRON sont déjà déployés dans les champs de missiles et continueront d’être déployés au cours des 36 prochains mois.

Dans d’autres nouvelles militaires récentes, le constructeur naval Austal USA a livré le mois dernier un navire à la marine américaine qui peut fonctionner jusqu’à 30 jours en mer sans intervention humaine, une autre étape dans le virage des forces armées vers plus d’automatisation.

