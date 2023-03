Apple publie tvOS 16.3.3 avec un correctif pour les problèmes de connectivité Siri Remote

Apple déploie aujourd’hui tvOS 16.3.3 pour les utilisateurs d’Apple TV, trois semaines après la sortie de tvOS 16.3.2. La mise à jour d’aujourd’hui résout les problèmes de connectivité de Siri Remote qui ont eu un impact sur les utilisateurs d’Apple TV 4K.

Les utilisateurs d’Apple TV sont en proie à des problèmes affectant la fiabilité et la connectivité de Siri Remote depuis plusieurs mois. Alors que certaines personnes avaient espéré que la sortie de tvOS 16.3.2 le mois dernier résoudrait ces problèmes, ce n’est pas le cas.

Apple dit que tvOS 16.3.3, cependant, inclut ce correctif tant attendu pour la télécommande Siri :

Cette mise à jour corrige un problème où la télécommande Siri peut ne plus répondre sur Apple TV 4K (3e génération).

tvOS 16.3.3 n’est disponible que pour la dernière Apple TV 4K de troisième génération, qui est le modèle affecté par les problèmes de connectivité de Siri Remote.

Problèmes de connectivité Apple TV + Siri Remote

Apple a publié une nouvelle version de l’Apple TV 4K l’automne dernier, ajoutant une nouvelle puce A15 Bionic à l’intérieur, la prise en charge du HDR 10+ et une nouvelle télécommande Siri avec USB-C pour le chargement. Il existe d’innombrables discussions sur Reddit et le site Web d’assistance d’Apple se plaignant de problèmes de connectivité entre l’Apple TV et Siri Remote.

Les utilisateurs disent que Siri Remote se déconnecte régulièrement de leur Apple TV, sans aucune sorte de schéma ni d’explication. Ces utilisateurs disent que la télécommande Siri se déconnectera pendant que l’Apple TV joue quelque chose, généralement quelques minutes après que la télécommande a été utilisée pour lancer cette lecture.

Espérons que la mise à jour d’aujourd’hui de tvOS 16.3.3 corrige le problème une fois pour toutes… tout comme Apple le prétend. Si vous êtes un utilisateur d’Apple TV 4K affecté par ces problèmes de Siri Remote, faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux si la mise à jour d’aujourd’hui résout les bugs.

