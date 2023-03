Le navigateur DuckDuckGo arrive sur Windows avec une version bêta fermée

Quelque chose à espérer : la société qui exploite le moteur de recherche centré sur la confidentialité DuckDuckGo propose depuis un certain temps un navigateur Web dans le même but sur les appareils mobiles. Au cours de la dernière année, il a travaillé pour amener son navigateur sur les ordinateurs de bureau, et un nombre limité d’utilisateurs de Windows peuvent maintenant commencer à le tester.

DuckDuckGo a lancé cette semaine une version bêta fermée pour la version Windows de son navigateur axé sur la confidentialité. Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire via la version mobile du navigateur. Pour vous inscrire, mettre à jour ou télécharger la dernière version iOS ou Android du navigateur DuckDuckGo. Ensuite, dirigez-vous vers Paramètres> Plus de DuckDuckGo> Application Windows DuckDuckGo, et appuyez sur le bouton pour rejoindre la liste d’attente privée.

La société avertit qu’elle n’a pas encore testé le navigateur Windows sur tous les types de machines et qu’il manque certaines fonctionnalités de la version Mac, telles que le lecteur vidéo sans publicité, le remplissage automatique Bitwarden et le remplissage automatique de la protection des e-mails. Cependant, il conserve la capacité de l’édition Mac à ignorer automatiquement les fenêtres contextuelles de consentement aux cookies ennuyeuses qui apparaissent récemment sur les sites Web. Pour envoyer des commentaires, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre (masthead) et sélectionnez envoyer des commentaires.

Le navigateur DuckDuckGo bloque automatiquement les trackers tiers qui collectent et vendent les données des utilisateurs. Il oblige également les sites à utiliser des connexions HTTPS dans la mesure du possible et évalue les sites avec une note de confidentialité. Il indique également automatiquement aux sites de ne pas partager les données des utilisateurs dans des territoires spécifiques avec des lois sur la protection des données telles que le RGPD de l’Union européenne. De plus, il dispose d’un bouton qui supprime instantanément toutes les données de navigation.

DuckDuckGo a lancé la version Mac de son navigateur l’année dernière avec une bêta fermée en avril et une bêta ouverte en octobre. Ce moment suggère que la version bêta de Windows pourrait atteindre le public avant la fin de cette année.

Une des raisons probables de la lenteur de l’expansion du navigateur vers Windows est que la société a résisté au fork du moteur de navigateur Chromium de Google, utilisé par Chrome et Microsoft Edge. La version Mac utilise WebKit comme la version iOS, mais l’édition Windows appelle l’API de rendu sous-jacente de Windows via WebView2, qui utilise Blink. DuckDuckGo peut passer à une autre solution si suffisamment de bêta-testeurs l’exigent.

En mai dernier, DuckDuckGo a rencontré une certaine controverse lorsqu’il a admis que son navigateur autorisait certains scripts de suivi Microsoft sous certaines conditions. Le problème était dû à l’accord de syndication de recherche de l’entreprise avec le géant de Redmond, qu’il s’est depuis efforcé de retravailler.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :