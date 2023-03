La fonderie de puces mémoire Samsung devrait perdre 3,04 milliards de dollars au premier trimestre 2023

Pourquoi c’est important : l’activité des puces mémoire de Samsung a connu un démarrage difficile cette année après un terrible quatrième trimestre 2022. La division affichera une perte de bénéfice d’exploitation pour la première fois en 15 ans. Ce qui fait le plus mal, c’est que c’était la branche la plus rentable de Samsung jusqu’à la fin de l’année dernière.

La division des puces mémoire de Samsung a perdu 2,3 ​​milliards de dollars américains au cours des deux premiers mois de 2023. Des initiés ont déclaré au journal Korea JoongAng Daily que les pertes pour l’ensemble du trimestre seraient probablement plus considérables. Un rapport interne a estimé que la société pourrait subir un coup aussi élevé que 3,04 milliards de dollars pour le premier trimestre 2023.

« En interne, un rapport prévoit jusqu’à 4 000 milliards de wons de pertes d’exploitation dans le secteur des puces mémoire au premier trimestre », a déclaré l’une des sources.

Le ralentissement est notable, étant donné que la fonderie de puces mémoire de Samsung n’a pas signalé de perte depuis le quatrième trimestre 2008. Pire encore, le reste de sa branche semi-conducteurs, qui réalise des bénéfices, ne compensera probablement pas les pertes. Dans l’ensemble, Samsung s’attend à ce que son activité Device Solution (DS), englobant toutes ses entreprises de silicium, perde au moins 2 000 milliards de wons (1,52 milliard de dollars US) au premier trimestre 2023.

C’est une pilule difficile à avaler pour l’entreprise puisque la division DS était la branche la plus rentable de Samsung jusqu’à la fin de l’année dernière. Il a éclipsé toutes les autres armes de loin, rapportant 21,6 milliards de dollars sur les 33,1 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation total de l’entreprise en 2022. Et ce malgré le quatrième trimestre lamentable de la division, qui a plongé de 97% par rapport à 2021 à 270 milliards de wons (205 millions de dollars US) . Le tanking a été principalement attribué à la chute des prix des NAND et des DRAM.

Au 2 mars 2023, les prix des contrats pour 8 Go de DRAM DDR4 étaient tombés à 1,83 $, soit 75 % de moins qu’il y a quatre ans. TrendForce prévoit que les prix des DRAM chuteront d’environ 20 % au premier trimestre 2023 et de 11 % supplémentaires au deuxième trimestre. C’est une forte baisse étant donné que la DRAM a chuté de 34 % au second semestre 2022. De même, les analystes s’attendent à ce que les prix de la NAND continuent de chuter, chutant de 10 % au premier trimestre et de 3 % au second.

La situation est devenue si grave que la division DS de Samsung a emprunté 20 000 milliards de wons à Samsung Display pour couvrir les investissements dans les semi-conducteurs.

« Cette décision était inévitable étant donné que sa division DS, la vache à lait, devrait subir une perte pour la première fois en 15 ans, et que les filiales à l’étranger détiennent la plupart des réserves de trésorerie de l’entreprise », a déclaré Jeff Kim, analyste de KB Securities, au Korea JoongAng Daily.

La bonne nouvelle est que l’entreprise restera dans le noir grâce à ses importantes parts de marché dans les secteurs des smartphones et des appareils électroménagers, qui continuent de générer de solides bénéfices. Kim a déclaré que Samsung ne réduirait pas ses dépenses en capital cette année et ne devrait pas avoir à recourir à une réduction « artificielle » de la production de semi-conducteurs.

