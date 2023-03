Tapbots vous permet désormais de transférer l’abonnement vers Ivory, Tweetbot et Twitterrific ajoute le rejet de remboursement

Cela fait presque deux mois que Twitter a interdit aux applications tierces d’utiliser son API pour créer des clients alternatifs pour le réseau social. En conséquence, des applications populaires telles que Tweetbot et Twitterrific ne fonctionnent plus et ont été complètement abandonnées. Maintenant, les développeurs derrière ces applications ont annoncé de nouvelles façons de permettre aux utilisateurs de les prendre en charge.

Tel que rapporté par Daring Fireball, Tweetbot et Twitterrific ont reçu une dernière mise à jour. Mais au lieu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités (car il n’y a rien de plus à faire à propos de ces applications), ces mises à jour offrent des alternatives à leurs utilisateurs pour continuer à soutenir les développeurs derrière eux.

Tweetbot et Twitterrific étaient des applications payantes. Plus précisément, les applications reposaient sur un abonnement payant. L’abonnement de Tweetbot était de 0,99 $ par mois ou 5,99 $ par an. Twitterrific était téléchargeable gratuitement, mais les utilisateurs pouvaient payer 0,99 $ par mois ou 9,99 $ par an pour supprimer toutes les publicités.

Avec l’arrêt de ces applications, de nombreux utilisateurs ont été laissés dans l’ignorance, en particulier ceux qui avaient déjà payé un an d’abonnement. Mais maintenant, les développeurs offrent à ces utilisateurs quelques options.

Twitterrifique

En ce qui concerne Twitterrific, deux options sont disponibles. Les utilisateurs qui ont payé un abonnement peuvent attendre d’obtenir un remboursement automatique d’Apple pour la partie restante de l’abonnement s’ils le souhaitent. Cependant, Iconfactory (la société derrière Twitterrific) offre aux utilisateurs la possibilité de soutenir les développeurs en refusant volontairement le remboursement.

Si vous aviez un abonnement actif au moment où Twitterrific a été suspendu, nous aimerions vous présenter quelques options. Je suis satisfait de ce que j’ai retiré de Twitterrific et je ne veux pas de

remboursement à ce moment. Si vous êtes satisfait du service que nous avons fourni au fil des ans et que vous ne souhaitez pas de remboursement au prorata, veuillez choisir cette option. Nous te remercions! Je veux un remboursement au prorata. Vous n’avez rien à faire pour récupérer la partie restante de votre abonnement. Apple remboursera automatiquement votre achat.

Les développeurs invitent également les utilisateurs de Twitterrific à découvrir d’autres applications créées par Iconfactory.

Tweetbot

Tweetbot propose également des options similaires. Les utilisateurs qui ont payé un abonnement peuvent attendre d’obtenir un remboursement ou refuser le remboursement pour soutenir les développeurs. Cependant, Tweetbot est livré avec une troisième option supplémentaire.

Depuis que les développeurs de Tweetbot ont récemment lancé Ivory, un nouveau client pour le réseau social décentralisé Mastodon, ils offrent également aux utilisateurs la possibilité de transférer leur abonnement Tweetbot restant vers Ivory. La nouvelle application coûte 1,99 $ par mois ou 14,99 $ par an.

Si vous avez été satisfait du service que nous avons fourni au fil des ans et que vous n’avez pas besoin que nous vous renvoyions un remboursement au prorata, vous pouvez choisir cette option. Si vous souhaitez un remboursement pour le temps d’abonnement restant, ne faites simplement rien. Nous vous rembourserons automatiquement via Apple.

Comment cela aide-t-il les développeurs ?

Les développeurs de clients tiers de Twitter ont été pris par surprise par la décision du réseau social de désactiver son API. Une grande partie de leurs revenus provenait de ces applications, et tout cela s’est terminé du jour au lendemain. Lorsque les utilisateurs demandent un remboursement de leurs abonnements, ce sont les développeurs qui doivent payer ces remboursements.

En refusant un remboursement, les développeurs peuvent conserver l’argent pour les abonnements restants. Bien sûr, cela est facultatif et les utilisateurs peuvent récupérer leur argent s’ils le souhaitent. Mais refuser le remboursement est un beau geste envers les développeurs aux prises avec cette situation désagréable.

Si vous étiez un utilisateur de Tweetbot ou de Twitterrific, vous pouvez télécharger à nouveau ces applications depuis l’App Store pour décider du remboursement. Il convient de noter que ces options resteront disponibles pendant une durée limitée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :