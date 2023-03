Apple a bloqué BlueMail, l’application de messagerie alimentée par ChatGPT ; nécessite une limite d’âge de 17 ans et plus

Le cofondateur de BlueMail, Ben Volach, a déclaré qu’Apple avait bloqué une fonctionnalité alimentée par ChatGPT incluse dans une mise à jour de l’application iOS.

Il a déclaré que la société lui avait dit que l’inclusion de contenu généré par l’IA nécessitait l’utilisation d’une limite d’âge de 17 ans et plus, pour éviter que des mineurs ne soient exposés à un contenu inapproprié…

Le développeur de BlueMail, Blix, n’a pas exactement les meilleures relations avec Apple.

Blix était, aux côtés d’Epic Games, l’un des membres fondateurs de la Coalition for App Fairness, mise en place pour lutter contre la coupe qu’Apple prend sur l’App Store.

Le développeur a également déposé une plainte (franchement ridicule) en justice, affirmant que la fonctionnalité Se connecter avec Apple violait un brevet détenu par le développeur. Cette affaire a été rejetée.

La dernière mise à jour de BlueMail inclut des fonctionnalités d’intelligence artificielle conçues pour extraire le texte des anciens e-mails, afin de vous aider à en écrire de nouveaux. La technologie est alimentée par le dernier chatbot ChatGPT d’OpenAI.

Volach a déclaré au WSJ qu’Apple avait bloqué la mise à jour.

Apple a retardé l’approbation d’une mise à jour de l’application de messagerie avec des outils linguistiques alimentés par l’IA, craignant qu’elle ne génère un contenu inapproprié pour les enfants, selon les communications envoyées par Apple au fabricant de l’application. Le développeur du logiciel n’est pas d’accord avec la décision d’Apple.

