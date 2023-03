Les organisations spatiales font pression pour une heure lunaire universelle

En bref : Les agences spatiales du monde entier ont ravivé leur intérêt pour la Lune. Des dizaines de missions lunaires sont en préparation pour la prochaine décennie, y compris des efforts individuels et conjoints. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que ces missions puissent démarrer, ce qui pourrait inclure la Lune obtenant son propre fuseau horaire.

Jusqu’à présent, les missions lunaires ont fonctionné sur la base de fuseaux horaires locaux exportés de la Terre, mais cela ne sera apparemment pas durable dans un avenir proche avec autant d’acteurs internationaux participant simultanément aux activités lunaires. Ainsi, une échelle de temps commune pourrait être dans les cartes.

Les discussions sur un fuseau horaire lunaire ont commencé lors d’une réunion au centre technologique ESTEC de l’Agence spatiale européenne aux Pays-Bas en novembre. Selon l’ingénieur système de navigation de l’ESA Pietro Giordano, un effort international conjoint est lancé pour atteindre cet objectif.

Il semble qu’il y ait plus de questions que de réponses à ce stade. Qui serait responsable d’établir et de maintenir l’heure de la Lune ? Serait-il lié à la Terre ou existerait-il en tant qu’entité distincte ? Pourquoi ne pas simplement utiliser le temps universel coordonné (UTC) ?

Comme le souligne l’ESA, les fréquences sur la Lune tournent plus vite que celles sur Terre et gagnent environ 56 microsecondes par jour. L’agence envisage également une échelle de temps pratique pour les astronautes. « Ce sera tout un défi sur une surface planétaire où, dans la région équatoriale, chaque jour dure 29,5 jours, y compris des nuits lunaires glaciales d’une quinzaine de jours », a déclaré Bernhard Hufenbach, membre de l’équipe de gestion de Moonlight.

Une fois qu’un système de temps fonctionnel a été établi pour la Lune, cela pourrait faciliter un peu le développement de systèmes similaires pour d’autres destinations planétaires comme Mars.

L’initiative temporelle fait partie d’un effort plus large visant à créer LunaNet, une architecture de communication et de navigation pour étendre les capacités du réseau sur et autour de la Lune. Une vidéo de la NASA compare le système à notre utilisation du Wi-Fi et des réseaux mobiles sur Terre, avec un accès sur plusieurs nœuds.

Artemis III de la NASA vise à ramener les humains à la surface de la lune pour la première fois en plus de 50 ans, et est actuellement prévu pour 2025.

