Le ministère de la Défense signe un contrat de 65 millions de dollars avec une startup qui fabrique du carburéacteur à partir de CO2

Dans le contexte : Alors que de plus en plus d’entreprises se concentrent sur la réduction de leurs propres émissions de carbone, une startup cherche à éliminer le CO2 de l’atmosphère et à créer du carburant d’aviation durable. Il a déjà un processus de travail à petite échelle et affirme que si lui et d’autres fabricants augmentent la production, il pourrait « atténuer » au moins 10 % des émissions de carbone.

Une startup spécialisée dans le carburant d’aviation durable (SAF) a signé un contrat de 65 millions de dollars avec le département américain de la Défense pour créer du carburéacteur à partir de rien. Le contrat fournira à une startup appelée Air Company des fonds pour faire avancer la recherche et le développement d’un système capable d’extraire le CO2 de l’air et de le convertir en alcools et en paraffine de qualité carburant.

Air Company a déjà un processus de conversion du CO2 en carburéacteur et a publié un livre blanc sur la procédure. La société affirme avoir éliminé une étape du processus Fischer-Tropsch vieux de près de 100 ans. Il s’agit de créer, récolter et stocker le CO2 issu de la fermentation industrielle du maïs. Il utilise ensuite l’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène gazeux (H2) et de l’oxygène (O2).

L’O2 est libéré dans l’atmosphère et le H2 alimente un réacteur avec le CO2 capturé et un catalyseur. La réaction chimique produit de l’éthanol, du méthanol, de l’eau et de la paraffine. La distillation sépare ces composants pour les utiliser dans d’autres produits, notamment la vodka, le parfum, le désinfectant pour les mains et le SAF.

L’entreprise ne peut pas encore produire à l’échelle nécessaire pour avoir un impact sur les niveaux mondiaux de CO2. Cependant, le PDG Gregory Constantine déclare que si Air Company et d’autres peuvent construire à grande échelle et que toutes les industries dépendantes du carburant passent au SAF, cela pourrait atténuer plus de 10% des émissions de carbone.

« Ces contrats permettent [us] de se concentrer sur la croissance de la technologie et le développement de la technologie », a déclaré Constantine à USA Today. « Le cœur de notre technologie est vraiment centré sur l’utilisation du carbone.

Malheureusement, les nobles objectifs de l’entreprise sont encore loin dans le futur. Alors que le contrat DoD aidera Air Company à affiner son processus et à construire une usine de production à grande échelle, il faudra plus d’une entreprise pour produire suffisamment de SAF pour alimenter l’ensemble de l’industrie aéronautique.

Une autre complication est que la plupart des organismes de réglementation maintiennent des limites spécifiques à l’utilisation du SAF.

« Avec la législation et la réglementation actuelles, il y a des limites de mélange que nous devons respecter », a déclaré Constantine. « Le carburant que nous créons contient les composants qui ne doivent pas être mélangés. Nous espérons qu’au cours des prochaines années, ces limites de mélange augmenteront et que la réglementation autorisera éventuellement l’utilisation de 100 % de SAF. »

Actuellement, les mélanges de carburants d’aviation ne peuvent contenir que moins de 50 % de SAF. Cependant, Air Company s’est associée à l’armée de l’air pour tester un SAF à 100%, qui s’est avéré un succès. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a également testé un SAF pur avec son motoriste, concluant qu’il était sûr de brûler.

Air Company s’est déjà engagée à approvisionner trois compagnies aériennes en SAF –Boom, JetBlue et Virgin Atlantic. Boom a accepté d’acheter cinq millions de gallons par an pour une durée de contrat non spécifiée pour alimenter son jet supersonique Overture. JetBlue a signé un contrat de cinq ans pour acheter 25 millions de gallons, et Virgin a promis de récupérer 100 millions de gallons sur 10 ans.

