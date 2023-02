Le refroidisseur de processeur à double ventilateur descendant fait de grandes réclamations pour moins de 40 $

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les refroidisseurs de processeur de style tour avec ventilateurs montés verticalement sont aujourd’hui la crème de la crème parmi les refroidisseurs d’air performants. Ces conceptions ont évolué à partir de refroidisseurs descendants avec des ventilateurs qui poussaient l’air vers le bas, rejetant les gaz d’échappement chauffés directement dans la zone du socket du processeur. Au moins un constructeur revient aux fondamentaux avec un design plus cool rappelant celui d’antan.

Le JF13K Diamond du fabricant chinois de refroidisseurs Jiushark est un dissipateur thermique low-profile qui vise à exploiter la surface pour un refroidissement maximal. Selon la liste des produits sur le site de ventes JD.com, le refroidisseur utilise une paire de ventilateurs de 120 mm dans une configuration côte à côte comme vous le voyez sur un refroidisseur d’eau AIO de 240 mm. Un total de sept caloducs peuvent être glanés à partir des clichés des héros. Il ressemble plus à un refroidisseur de GPU de rechange qu’à une solution de refroidissement de CPU.

Un rapport d’IT Home affirme que le refroidisseur est conçu pour les processeurs avec un TDP allant jusqu’à 265 W. Il aurait été testé avec un processeur Intel Core i9-11900K et aurait réussi à limiter les températures à 85°C.

Cela fait un moment que nous n’avons pas assisté à un bouleversement majeur dans l’industrie du refroidissement par air. Ceux qui ont quelques années à leur actif se souviennent peut-être d’une époque où les fabricants de dissipateurs thermiques expérimentaient toutes sortes de conceptions radicales. Et oui, même cette conception de ventilateur côte à côte a été essayée à un moment donné.

L’exemple que vous voyez ici était un prototype de Noctua qui a été présenté au Computex 2011. Le prototype de Noctua comportait également sept caloducs et offrait 20 % de surface en plus que son refroidisseur tour NH-D14.

Cela dit, il y a probablement de nombreuses raisons pour lesquelles la conception n’a pas trouvé beaucoup de traction jusqu’à présent. La compatibilité de la carte mère et le dégagement autour du socket du CPU étaient un obstacle majeur et si ma mémoire est bonne, je ne me souviens pas non plus qu’ils aient très bien fonctionné.

Le Jiushark JF13K est proposé dans votre choix de blanc ou de noir sur JD.com pour 269 Yuan, ce qui équivaut à environ 39 $, si vous êtes intéressé à lui donner un tour.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :