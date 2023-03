Microsoft apporte l’IA à Windows 11 : parlez-lui directement depuis la barre des tâches

Microsoft est l’une de ces entreprises qui pensent que ChatGPT et autres vont changer le monde. Rappelez-vous, il a été le premier à investir 10 milliards de dollars dans le projet. En conséquence, il a pu alimenter le moteur de recherche Bing avec l’IA. Aujourd’hui, il a annoncé que Windows 11 recevrait bientôt une nouvelle mise à jour majeure qui apportera des fonctionnalités alimentées par l’IA.

Windows 11 prend en charge l’IA

Pour cela, les utilisateurs doivent être dans le programme de prévisualisation Bing AI. Il permettra aux utilisateurs de Windows d’accéder aux nouvelles fonctionnalités de Windows 11 à partir du champ de recherche de la barre des tâches. Il devrait s’agir d’une version améliorée de ce que nous avons vu dans Bing AI on Edge. Nous voulons dire qu’en plus des recherches générales sur le Web, les utilisateurs de Windows 11 pourront poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses pertinentes. Si vous avez manqué cela, vous devez vous inscrire pour accéder à la liste d’attente de Microsoft.

C’est en fait une décision assez intelligente de Microsoft. Puisqu’il a le droit d’utiliser l’outil d’OpenAI dans son navigateur et d’autres produits, il est inutile de ne pas l’inclure dans Windows. Une fois la mise à jour arrivée, les utilisateurs de Windows 11 n’auront plus à ouvrir Edge et à parler à ChatGPT. Ils peuvent désormais le faire depuis la barre de recherche de la barre des tâches.

« Le champ de recherche est l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur Windows, avec plus d’un demi-milliard de personnes qui l’utilisent chaque mois, et maintenant avec le champ de recherche Windows typable et le nouveau Bing alimenté par l’IA au cœur de cette expérience, vous serez capable de trouver les réponses que vous cherchez plus rapidement que jamais.

Incidemment, il y a une semaine, la société a présenté en avant-première Bing AI sur ses applications mobiles et Skype. Bien que Google ait montré son propre chatbot alimenté par l’IA, cela coûte 6 fois plus cher qu’une recherche traditionnelle. Google doit donc encore réfléchir à la manière de le rendre plus utile. C’est l’occasion pour Microsoft de pousser son moteur de recherche et son navigateur.