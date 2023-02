Rapports de voleurs espionnant les codes d’accès de l’iPhone, Apple conseille les utilisateurs sur la façon de protéger leur iPhone contre les espions

Un nouveau rapport a été publié sur le Wall Street Journal par Joanna Stern et Nicole Nguyen qui parle de voleurs espionnant les codes d’accès avant de voler les téléphones des victimes. Cela les aide à accéder facilement à l’appareil, aux données et à l’argent.

De nombreuses victimes ont été interrogées et elles avaient toutes des histoires très similaires sur la façon dont elles avaient perdu leurs appareils. Tous ont déclaré avoir perdu leur téléphone dans des bars ou d’autres lieux publics. Certaines victimes affirment que les téléphones leur ont été arrachés des mains la nuit tandis que d’autres disent avoir perdu leurs téléphones à la suite d’agressions physiques et d’intimidations.

Avec le mot de passe des téléphones dans la mauvaise main, de nombreux dommages peuvent survenir. Les voleurs peuvent être en mesure de réinitialiser le mot de passe de l’identifiant Apple de la victime, de modifier le mot de passe bien sûr et même de supprimer l’identifiant Apple de l’appareil. Lorsque cela est fait, cela indique que « Find My » s’éteindra automatiquement pour empêcher les propriétaires de suivre leurs téléphones. Le voleur peut également supprimer tous les appareils de confiance et revendiquer totalement la propriété de l’appareil.

Le pire dans tout cela n’est pas vraiment de perdre votre téléphone. Cela peut même faire perdre plus d’argent aux utilisateurs dans le processus. Le voleur peut être en mesure d’utiliser Apple Pay et même envoyer Apple Cash. Ils peuvent accéder aux applications bancaires via des mots de passe que l’utilisateur peut avoir stockés dans le trousseau Apple. Dans le trousseau Apple, le voleur peut avoir accès à plusieurs mots de passe et e-mails qui peuvent lui donner accès à d’autres informations sensibles. En termes simples, si le code d’accès de votre iPhone tombe entre de mauvaises mains, toute votre vie numérique pourrait être en danger.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Apple répond à ce rapport

Un porte-parole d’Apple est sorti pour répondre à ce rapport. Dans sa réponse, il a déclaré que « les chercheurs en sécurité s’accordent à dire que l’iPhone est l’appareil mobile grand public le plus sécurisé. Et nous travaillons sans relâche chaque jour pour protéger tous nos utilisateurs contre les menaces nouvelles et émergentes. » Il a ajouté que « nous sympathisons avec les utilisateurs qui ont vécu cette expérience et nous prenons très au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs, aussi rares soient-elles ». Il a également déclaré qu’Apple continuerait à faire progresser ses protections pour assurer la sécurité des comptes des utilisateurs. Cependant, il n’a indiqué aucune mesure spécifique qu’Apple prendra pour améliorer la sécurité.

D’autre part, Stern a fait un certain nombre de recommandations sur Twitter. Il a recommandé à Apple d’ajouter une couche de protection supplémentaire à iOS. Il a également exhorté Apple à introduire des options supplémentaires de récupération de compte Apple ID.

Comment protéger votre mot de passe iPhone

Dans le tweet de Stern, il a recommandé aux utilisateurs qui utilisent les codes d’accès à quatre chiffres de passer à l’utilisation des mots de passe alphanumériques. Ils peuvent simplement le faire en accédant à l’application Paramètres> Face ID & Passcode> Changer le code d’accès.

Il recommande également aux utilisateurs d’iPhone d’utiliser davantage Face ID ou Touch ID dans les lieux publics. S’il est nécessaire d’utiliser le mot de passe, les utilisateurs peuvent couvrir leurs écrans avec l’autre main pour éviter d’espionner. Afin de protéger les applications bancaires, il est conseillé aux utilisateurs d’utiliser des applications de gestion de mots de passe tierces qui n’utilisent pas le code d’accès de l’appareil. Un exemple de telles applications est 1Password.