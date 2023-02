Edge vous aidera à reconnaître les extensions de qualité dans votre magasin

Bien que Microsoft Edge soit loin derrière dans la course des navigateurs, de nombreuses personnes l’utilisent et le préfèrent à Google Chrome. Preuve en est que la part d’utilisation de Microsoft Edge ne cesse de croître. C’est pourquoi le géant du logiciel souhaite « offrir la meilleure expérience à la fois à nos utilisateurs et à nos développeurs » via le badge d’extensions sur l’Edge Add-on Store (EAS).

Le badge d’extensions sera visuel et ne sera attribué qu’aux extensions de qualité dans l’Edge Add-on Store. De cette façon, les utilisateurs d’Edge pourront facilement repérer des extensions de qualité dans la boutique de plugins. Et puisque les étiquettes visuelles indiquent la qualité, le nouveau système de badges pourrait également encourager les développeurs à créer des extensions en tenant compte des meilleures pratiques.

Les extensions de qualité seront reconnues par Microsoft

Microsoft commencera bientôt à expérimenter les badges d’extension dans le Microsoft Edge Add-on Store. Au cours du processus d’expérimentation, Microsoft testera « différentes conceptions de badges et options de placement. Pour voir lesquels sont les plus efficaces pour capter l’attention des utilisateurs et les inciter à interagir avec l’extension.» L’expérimentation permet aux développeurs de mieux comprendre quelles balises de badge génèrent le plus d’engagement. Les aidant ainsi à comprendre comment implémenter les badges dans le magasin de plugins. Sur son site Web communautaire, Microsoft a écrit :

L’Edge Addon Store commencera bientôt son expérience avec des badges d’extension. Et nous voulons le construire de manière itérative avec notre communauté de développeurs. Edge commence une expérience à petite échelle et commencera à s’engager avec la communauté des développeurs pour discuter des critères et les aider à se familiariser avec le processus de badge EAS.

Microsoft a également partagé que le catalogue Edge Add-on Store est passé à près de 11 000 modules complémentaires. Le nombre impressionnant de plugins Edge a incité le géant du logiciel à prévoir les nouvelles balises d’identification. Il sera intéressant de voir si les développeurs l’implémentent dans leurs extensions.

