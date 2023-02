Nokia a présenté son premier smartphone avec un kit de réparation à faire soi-même

Les pièces détachées peuvent être trouvées sur le portail iFixit, le coût varie de 49 euros pour un écran à 24 euros pour la batterie. Le G22 n’est pas le premier exemple de smartphone que les utilisateurs peuvent réparer eux-mêmes : l’illustre précédent est celui du Fairphone de fabrication hollandaise.

Lors de la présentation du Nokia G22 au Mobile World Congress de Barcelone, le chef de produit Adam Ferguson a commencé à bricoler le smartphone. Il prit un triangle de plastique, souleva le corps, déconnecta un câble puis remplaça la batterie. Tout, racontent les journalistes dans la salle, en quelques minutes.

Le nouveau smartphone de Nokia vise à soutenir le « droit à la réparation », le mouvement né chez les consommateurs dans lequel les entreprises sont invitées à donner la possibilité de réparer les produits qu’elles vendent. Selon les déclarations publiées par Nokia, le G22 peut non seulement être réparé avec un ensemble d’outils simples mais il sera également facile de trouver les pièces à remplacer.

Comment réparer le nouveau smartphone Nokia

La marque Nokia est revenue dans le monde des smartphones en 2016, grâce à un accord signé avec le finlandais HMD Global. En fait, donc, la marque reste, sans doute reconnaissable, mais toute la chaîne de production des smartphones est différente. Le Nokia G22 présenté à Barcelone est un modèle moyen-bas de gamme : il sera disponible en Europe pour 179 euros. Même les fonctionnalités sont en phase avec la gamme : système d’exploitation Android, écran de 6,52 pouces, trois caméras arrière dont la principale est de 50 MégaPixel.

Le G22 a été réalisé en collaboration avec iFixit, la plateforme dédiée à la réparation de smartphones sur laquelle on peut acheter des pièces détachées, qui de toute façon ont un faible coût. Pour un nouveau port de charge (l’une des pièces qui se cassent le plus facilement) il faut débourser environ 24 euros, alors que pour un nouvel écran on arrive à 49 euros.

Toujours sur iFixit, il sera également possible de télécharger les guides nécessaires pour faire face à toutes les réparations. Pour les outils, cependant, rien de complexe ne sera nécessaire, l’ensemble de base iFixhit se compose d’un tournevis, d’une pince à épiler et d’outils en plastique qui servent à soulever tous les composants du smartphone.

Le précédent de Fairphone

Sur le marché des smartphones, il existe déjà un précédent dans le domaine des appareils réparables. En 2013, Fairphone est née aux Pays-Bas, une entreprise sociale qui vise à produire des smartphones avec des matériaux durables et faciles à réparer. Le dernier modèle en date est le Fairphone 4, un smartphone lancé en 2022. Ici le concept de réparabilité est développé avec des modules, par exemple la batterie est entièrement remplaçable. Une route qui, selon Nokia, dans le cas du G22 aurait trop pénalisé les coûts et les performances.

