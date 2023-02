Google : prenez des notes directement sur l’écran d’accueil et bien plus encore

Avec le lancement prochain d’Android 14, de nombreuses personnes attendent avec impatience la prochaine grande révolution de la technologie mobile. Cependant, en attendant, Google continue de publier de petites mises à jour de ses applications et systèmes qui peuvent avoir un impact important sur notre vie quotidienne.

Maintenant, à l’occasion du MWC 2023 à Barcelone, Google a présenté de nouvelles fonctionnalités qui ne sont peut-être pas révolutionnaires, mais qui seront certainement utiles. Par exemple, l’une des innovations les plus notables est le nouveau widget Google Keep. Ce qui permet aux utilisateurs de prendre des notes sans avoir à ouvrir l’application.

Nouvelles fonctionnalités sur les applications Google

Google Keep est une simple application de prise de notes qui permet également aux utilisateurs de créer des listes. Cependant, la nécessité d’ouvrir l’application pour l’utiliser peut être un problème. Avec le nouveau widget, les utilisateurs peuvent placer une note directement sur l’écran d’accueil de leur appareil mobile, à côté des raccourcis d’application. Rendre plus rapide et plus pratique l’écriture d’idées et de tâches.

Le widget propose également des rappels et la possibilité d’utiliser la même couleur d’arrière-plan que la note. Les utilisateurs peuvent créer des notes ou des listes normales, comme une liste de courses, et ajouter des images. Essentiellement, c’est comme utiliser Google Keep sans avoir à ouvrir l’application. De plus, Gardez les notes synchronisées avec les montres Wear OS, qui disposent désormais de deux nouveaux raccourcis pour créer des notes et des listes en appuyant simplement sur le cadran de la montre.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Une autre fonctionnalité utile qui a été étendue aux Chromebooks est Fast Pair, qui permet aux utilisateurs de coupler des écouteurs rapidement et facilement. Lorsque vous ouvrez le casque pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaît avec un bouton à appuyer. Désormais, cette technologie s’étend également aux Chromebooks, permettant aux utilisateurs de connecter des écouteurs à leurs ordinateurs portables. Sans avoir à naviguer dans des paramètres de configuration complexes. Si les écouteurs sont déjà associés à un appareil mobile, le Chromebook peut également se connecter automatiquement.

D’autres mises à jour pour Android incluent de nouvelles combinaisons d’emojis qui peuvent être créées à l’aide de GBoard, de nouvelles animations lors du paiement avec des téléphones mobiles et Google Wallet, et la possibilité d’augmenter la taille de la police jusqu’à 300 % tout en conservant le style et la mise en page de la page dans Chrome. .

Bien que ces mises à jour puissent sembler minimes par rapport au lancement d’un nouveau système d’exploitation. Ils peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Le nouveau widget Google Keep à lui seul peut faire gagner un temps précieux aux utilisateurs et rationaliser leur processus de prise de notes. Alors que Fast Pair et d’autres mises à jour peuvent améliorer l’expérience utilisateur globale. Alors que Google continue de publier des mises à jour et des améliorations, il est clair que l’entreprise reste déterminée à nous faciliter la vie et à la rendre plus pratique grâce à la technologie.