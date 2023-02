Intel dément les rumeurs de retards de 3 nm, affirme que les versions prévues pour 2024 sont dans les délais

En un mot : plus tôt ce mois-ci, plusieurs points de vente ont signalé des retards dans les prochaines technologies 3 nm d’Intel. Le PDG Pat Gelsinger a écrasé ces rumeurs lors de l’appel de mise à jour de l’allocation du capital d’Intel, assurant aux participants que les produits basés à la fois sur les nœuds 3 nm d’Intel et de TSMC sont sur la bonne voie pour leurs dates de sortie prévues. Gelsinger compare les rumeurs à celles qui entourent le processus Intel 4, qui à l’époque se sont également avérées fausses.

Le PDG d’Intel n’a pas hésité à répondre aux rumeurs et aux préoccupations concernant les efforts de la société basés sur le 3 nm. Gelsinger a plutôt répondu aux affirmations, tentant de dissiper tout doute sur les progrès d’Intel en assurant aux participants que les technologies de tuiles graphiques 3 nm basées sur Granite Rapids, Sierra Forest et TSMC progressent toujours dans les délais.

La gamme hautes performances Granite Rapids et la gamme Sierra Forest économe en énergie sont développées à l’aide du processus de lithographie 3 nm interne d’Intel. Le processus est un raffinement du processus Intel 4, mais avec des performances et des efficacités supplémentaires qui pourraient s’étendre au-delà de leur public axé sur les centres de données. Les ressources 3 nm basées sur TSMC sont spécifiquement prévues pour être utilisées comme tuile graphique sur les prochains processeurs clients Meteor Lake et Arrow Lake d’Intel.

Le sujet des nœuds de processus est devenu un exercice plutôt boueux en marketing au cours des dernières années. Bien que nous entendions souvent des références aux noms de nœuds de processus comme indicateur de taille et de supériorité technique, la vérité est que les éléments à l’origine des conventions de dénomination des nœuds de processus ont dévié de leur cours d’origine il y a plus de 25 ans. Les noms de nœuds d’aujourd’hui sont sélectionnés et ajustés par les entreprises qui les présentent pour s’adapter et se comparer à leur concurrence actuelle.

Un bon exemple de noms de nœuds de processus ne signifiant pas grand-chose est le processus Intel 10 nm précédent et le processus Samsung 7 nm. Pour le client moyen, le nœud de processus 7 nm a été conçu pour ressembler à une avancée et un avantage significatifs par rapport aux versions 10 nm d’Intel. Mais lors de l’test des caractéristiques de chaque nœud, il est devenu évident que les nœuds de processus 10 nm et 7 nm avaient des caractéristiques très similaires.

Intel maintient sa position sur ses services de fonderie internes, assurant aux clients et aux parties prenantes que les nœuds de processus internes de 3 nm entreront en production et en distribution fin 2023 jusqu’en 2024. Des rapports récents indiquent également que le support 3 nm de TSMC semble prometteur, atteignant la pleine production fin 2023 et résultant en des rendements aussi élevés que 80%.

Les efforts d’Intel pour reprendre pied dans l’espace hardware grand public et des centres de données continuent de croître. Selon Gelsinger, il est convaincu que la société a pris un tournant majeur concernant les défis d’exécution précédents et est catégorique sur le fait que « … ces rumeurs, comme beaucoup d’autres, seront prouvées par notre exécution comme étant fermement fausses ».

