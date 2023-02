Samsung Galaxy S23 : certaines fonctionnalités ont été développées en Inde

Samsung a récemment publié ses derniers produits phares sous la forme de Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra. Le trio de smartphones apporte certaines des meilleures spécifications que la marque peut offrir. Ils n’apportent peut-être pas les chiffres les plus impressionnants, mais nous ne pouvons pas nier qu’ils utilisent un haut niveau de technologie. Ces téléphones sont en développement depuis longtemps et ont impliqué de nombreuses branches de Samsung à travers le monde. Selon un nouveau rapport, le centre de R&D de Samsung en Inde a travaillé en étroite collaboration avec les équipes sud-coréennes pour développer certaines des fonctionnalités de la série Samsung Galaxy S23.

Le bras indien de Samsung a apporté quelques fonctionnalités à la série Samsung Galaxy S23

La branche indienne a travaillé avec la branche coréenne pour introduire quelques fonctionnalités intéressantes dans One UI. Ces fonctionnalités sont arrivées avec le Samsung Galaxy S23 et One UI 5.1. Selon le rapport, le SRI-N (India Center) a travaillé pour créer des fonctionnalités telles que l’application Galaxy to Share pour la suite Good Lock. De plus, il a apporté la fonction multi-minuterie, l’alarme Bedtime et le widget d’écran d’accueil Direct Dial 4 × 1.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





En plus de cela, les ingénieurs ont amélioré certaines fonctionnalités de santé pour la série Samsung Galaxy S23. Par exemple, ils ont amélioré le widget Sleep Tracker et le Water Tracker. Le moniteur de composition corporelle, le suivi du cycle et la fréquence cardiaque ont tous été améliorés. Au final, l’application Samsung Health a reçu une tonne d’améliorations pour améliorer l’expérience utilisateur. De plus, les ingénieurs du SRI-N ont amélioré les caractéristiques de sécurité. Ils ont créé la fonction SOS d’urgence et partage d’urgence. Il permet aux utilisateurs du Samsung Galaxy S23 d’appuyer trois fois sur le bouton latéral pour envoyer des alertes d’urgence. Cela enverra des messages avec leur emplacement et un court enregistrement vidéo.

Bien entendu, ces fonctionnalités ne sont pas propres à la série Samsung Galaxy S23. Cependant, SRI-N a aidé à les mettre en œuvre dans ces appareils. C’est certainement une avancée intéressante pour le bras indien. Cela montre que Samsung ne s’appuie pas seulement sur sa patrie, et a le développement de produits phares répartis sur plusieurs régions et main-d’œuvre.