Anker Solix : Les nouvelles centrales de balcon arrivent au bon moment

Personnellement, je connaissais Anker principalement en tant que fabricant de solutions de recharge, de batteries portables et, plus récemment, de centrales solaires mobiles et de modules solaires. Il s’inscrit donc quelque part dans le fait que le fabricant propose désormais également des centrales électriques de balcon. Le RS40 et le modèle haut de gamme RS40P sont les premiers du genre et le timing d’Anker est bon : 2023 promet d’être une année faste pour les centrales électriques de balcon.

Anker Solix RS40P : Que pour les yeux (et la communauté des propriétaires)

Les deux premières centrales de balcon Anker-Solix diffèrent par leurs performances et leur apparence. Et le modèle haut de gamme Solix RS40P est, pour le dire franchement, le plus puissant et le plus joli des deux. Il se compose de deux modules noirs presque continus et élégants fabriqués avec la technologie IBC et génère jusqu’à 880 watts de puissance avec une efficacité de 22,7 %. Le prix de vente est d’un peu moins de 1 400 euros.

Anker Solix RS40P : Fonctionne même sans balcon

Comme le souligne également Anker, la plus belle apparence peut certainement être un argument envers le propriétaire ou la communauté des propriétaires lorsqu’il s’agit d’obtenir l’approbation d’une centrale électrique de balcon. Ceci n’est pas réellement requis par la loi, tant que cela ne viole pas la protection des monuments ou ne modifierait pas le paysage urbain. Cependant, cela est considéré comme de bonnes manières et peut éviter d’éventuels problèmes avec les voisins ou le propriétaire dès le départ.

Maintenant, l’un ou l’autre pourrait appeler : « Attendez ! Avec les centrales de balcon, seuls 600 watts sont autorisés ! » C’est également vrai, mais il s’agit au maximum de la puissance de sortie réelle que l’onduleur transfère à votre électricité domestique. Si le module gère plus, l’onduleur le régule en conséquence.

Pourquoi alors produire près d’un tiers de puissance en plus alors qu’elle est pratiquement « perdue » ? Parce que 880 watts n’est que le maximum théorique que les panneaux peuvent générer. Dans des conditions météorologiques moins qu’idéales, le rendement est généralement inférieur. Cependant, si la centrale électrique privée peut atteindre plus globalement, la probabilité et la fréquence que les 600 watts autorisés seront effectivement atteints sont plus élevées. Dans l’ensemble, l’Anker Solix RS40P peut constamment générer plus de puissance. Mon collègue Frank Müller l’explique également dans son excellent guide Économiser de l’électricité avec une centrale électrique de balcon.

Solix RS40 : centrale de balcon pour les petits budgets

L’Anker Solix RS40 offre également un peu plus de watts que possible. Le modèle d’entrée de gamme comprend deux panneaux de 415 watts chacun (un total de 830W). Les deux panneaux ont un design à rayures argentées « à motifs » avec une efficacité de 21,3 %, ce qui semble un peu moins moderne et élégant. En revanche, le RS40 est un peu moins cher (près de 1 000 euros), et il est donc plus adapté aux balcons un peu isolés d’une maison privée.

Ancre Solix RS40

Anker fournit également aux deux centrales de balcon Solix l’onduleur 600 W, les câbles, les outils de montage et le matériel de fixation nécessaires. Un compteur électrique est installé et les utilisateurs peuvent suivre la puissance générée en temps réel via une application. Une condition préalable nécessaire à la connexion est une prise externe Schuco ou Wieland. De plus, un compteur d’électricité sans filet de sécurité qui n’est pas un compteur « toujours positif ». Une vérification de l’électricité domestique par un électricien est recommandée, surtout si la ligne a été installée avant 1985 (ou 1990 dans les nouveaux Länder).

Vous devez enregistrer une centrale électrique de balcon auprès du gestionnaire du réseau de distribution et de l’Agence fédérale des réseaux. Mais c’est fait plus vite qu’il n’y paraît.

2023 : Une bonne année pour les centrales de balcon ?

Début 2023, le législateur allemand a aboli la taxe de vente pour les centrales de balcon. Cela devrait encore accroître la diffusion des centrales de balcon et donner aux consommateurs des immeubles collectifs la possibilité de produire eux-mêmes une partie de leur consommation d’électricité. Les consommateurs doivent désormais être sûrs que leur fournisseur n’augmentera pas les prix nets en conséquence. Quoi qu’il en soit, l’attention est croissante et de plus en plus de fabricants mettent sur le marché des centrales électriques appropriées et pratiques.

Avec des prix commençant à environ 1 000 euros (parfois même moins chers), un montage plus simple et moins de bureaucratie, une telle centrale de balcon s’est amortie après quelques années compte tenu des prix de l’énergie toujours élevés. 2023 pourrait donc être une très bonne année pour les centrales de balcon. Quand le beau temps s’annonce, alors encore plus.

