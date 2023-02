5 utilisateurs de smartphone sur 10 passent à l’iPhone

La confrontation entre Apple et Android est aussi ancienne que le temps lui-même. Bien que les entreprises liées à Android ou basées sur Android apportent globalement plus d’innovation, Apple résiste seule. D’une certaine manière, cela ajoute de la valeur aux activités d’Apple. De plus, la société basée à Cupertino conçoit et fabrique des produits haut de gamme, tandis qu’Android propose une large gamme de produits. Alors si vous souhaitez mettre la main sur un modèle haut de gamme, l’iPhone est votre premier choix. Beyond Identity confirme cette affirmation. Leur rapport montre que 49 % des utilisateurs d’Android passent au camp de l’iPhone. La raison en est que les produits Apple offrent une meilleure sécurité mobile et ont moins de problèmes de confidentialité.

De nombreux utilisateurs de smartphones préfèrent les modèles iPhone aux modèles Android

L’entreprise de recherche a interrogé un exemplaire aléatoire de 1 003 utilisateurs. 76 % des utilisateurs d’Apple estiment que les performances de sécurité des smartphones se sont améliorées. C’est plus que 74% des utilisateurs d’Android.

De plus, 20% des utilisateurs d’iCloud pensent qu’il est sécurisé. Dans le même temps, 13 % des utilisateurs d’Android pensent que le gestionnaire de mots de passe de Google est sûr. L’écart est flagrant.

Ce que nous n’aimons pas, c’est le petit nombre de personnes impliquées dans cette enquête. Et ils vivent tous aux États-Unis. Cela indique que cela ne répond pas à la question de savoir si les utilisateurs de smartphones de toutes les régions et de tous les marchés ressentent la même chose. Par exemple, il serait intéressant de savoir pourquoi les utilisateurs chinois de smartphones achètent des iPhones. Nous pensons qu’il existe de nombreux fabricants de smartphones de premier plan basés en Chine qui proposent de très bons produits. Donc, s’il existe des marques nationales concurrentes, quels sont les facteurs qui influencent leur décision d’achat ?

Eh bien, lorsque nous achetons un nouveau smartphone, nous évaluons tous les fonctions qu’il prend en charge. Cela dépend à la fois du matériel et du logiciel. Nous considérons également sa conception et son écologie. Les gérants de magasin vous le disent, n’est-ce pas ? En fait, les marques de smartphones ne vendent pas un produit avec quelques fonctionnalités, elles vendent des émotions. Apple n’a pas d’égal lorsqu’il s’agit d’inspirer les gens.