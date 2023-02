La rivalité CHIPS Act entre Intel et TSMC provoque une « gifle » à la Maison Blanche

Hier, la rivalité CHIPS Act entre Intel et TSMC a été mise en évidence, alors que le fabricant de puces américain a exprimé son point de vue selon lequel les entreprises américaines devraient bénéficier d’une plus grande priorité en matière d’aide financière du gouvernement.

Cependant, la Maison Blanche a effectivement donné une gifle à Intel, en déclarant que l’objectif du fonds n’est pas d’aider les entreprises en difficulté – et a laissé entendre que le fabricant de puces Apple TSMC serait probablement une priorité plus élevée…

La loi CHIPS

Le CHIPS Act est un investissement gouvernemental de 50 milliards de dollars destiné à encourager les entreprises américaines et étrangères à construire des usines de fabrication de puces en Amérique, avec un accent particulier sur les puces plus avancées. Le programme de subventions a été décrit comme « le plus gros investissement dans la politique industrielle américaine en 50 ans ».

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024.

Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine dans le cadre de la loi CHIPS, car l’usine fabriquera des puces des séries A et M pour les produits de l’entreprise – mais pas les dernières.

Rivalité CHIPS Act entre Intel et TSMC

Bien qu’il s’agisse d’un fonds de plusieurs milliards de dollars, le total est encore relativement faible par rapport aux coûts totaux de construction d’usines de fabrication de puces avancées. Il n’y aura pas assez pour tout le monde, ce qui incite à la concurrence entre les fabricants de puces rivaux pour une part de l’argent.

Nous avons appris hier qu’Intel avait fait valoir que les entreprises américaines devraient avoir la priorité, tandis que TSMC a rétorqué que ce ne serait pas une base efficace pour les décisions d’investissement.

La Maison Blanche précise ses objectifs

Bloomberg rapporte que la Maison Blanche a réagi en clarifiant les objectifs du financement de la loi CHIPS.

Alors que l’administration du président Joe Biden se prépare à accepter des demandes de financement de 39 milliards de dollars pour relancer la production américaine de micropuces, son chef du commerce a souligné que l’objectif du programme était de renforcer la sécurité nationale plutôt que de stimuler les fabricants de puces en difficulté. […] « Je m’attends à ce qu’il y ait de nombreuses entreprises déçues qui estiment qu’elles devraient avoir une certaine somme d’argent. La réalité est que le retour sur investissement ici est la réalisation de notre objectif de sécurité nationale », a déclaré la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, aux journalistes.

Plus précisément, l’administration craint que les puces les plus avancées ne soient actuellement fabriquées aux États-Unis et souhaite voir « au moins deux nouveaux groupes de fabrication de puces logiques de pointe » dans le pays.

Bien que Raimondo n’ait pas nommé de noms, la référence aux fabricants de puces en difficulté est un indicateur assez clair d’Intel, tandis que « à la pointe de la technologie » décrit le travail du fabricant de puces Apple TSMC. La référence à la sécurité nationale fait probablement également référence au fait que TSMC fabrique des puces avancées pour l’armée américaine.

Photo : Tom Lohdan/CC2.0 (recadré)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :